Neurovědci odhalili tajemství Dívky s perlou

Je stejně záhadná jako Mona Lisa. Neví se, kdo byl vzorem pro tento obraz, ani zda opravdu Vermeer maloval živou „modelku“, nebo jen obecnou představu. A už vůbec ne, proč má žena na sobě orientální oděv a turban, ani co má symbolizovat velká perlová náušnice v jejím uchu. A nedávný výzkum zpochybnil dokonce i to, že by měla v uchu perlu – podle něj by mohlo jít jen o leštěný cín. Jisté ale je, že tento obraz lidé milují. A právě na něj stojí už desítky let dlouhé fronty v muzeu Mauritshuis v Haagu.

Tato galerie oslovila nizozemské neurovědce, aby zjistili, proč je obraz tak populární. Svou roli samozřejmě hraje „marketing“, tedy jeho sláva, ale jen tohle nestačí. Neurologové tuto hypotézu potvrdili.