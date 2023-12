Britský úřad chce ověřovat věk pro přístup k pornografii pomocí AI a kamer

Věk návštěvníků internetových stránek s pornografickým obsahem by ve Velké Británii v budoucnu mohla ověřovat umělá inteligence, a to i za použití scanů tváře. Jako jednu z metod ověření plnoletosti to navrhl britský úřad pro regulaci mediálního trhu Ofcom. Konečná verze nových pravidel by měla začít platit v prvních měsících roku 2025. Osvětová organizace Sexpression varuje, že děti si cestu k pornografii stejně najdou, provozovatelé stránek zase mají obavy o bezpečnost a soukromí dospělých uživatelů.