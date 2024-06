Biblický pohled: USA zaplavily cikády. Souhra cyklů dvou potomstev jich přináší biliony

„Vidíme něco biblického,“ popsal událost biolog Gene Kritsky. Periodicky se vracející hmyz sleduje už 50 let, přesto ho ohromilo, když pozoroval, jak se v lese na sever od Chicaga tísnilo až pět milionů cikád. „Věci, které jsem viděl tentokrát, jsem nikdy předtím neviděl,“ dodal.

USA zažívají invazi cikád, jakou naposledy zaznamenaly v roce 1803. Na jihu a v centrální části země se líhne potomstvo označované římskou číslicí XIX, které se rojí vždy po 13 letech života v zemi, severněji se zase začali objevovat zástupci potomstva XIII, jehož životní cyklus trvá 17 let, přičemž v centrálním Illinois se oba úkazy překrývají. Celkem se do vzduchu, na stromy a do kontaktu s lidmi vydávají biliony cikád, uvádí AP.