Austrálie postaví obří solární farmu. Energii dodá i Singapuru

Austrálie ve středu schválila plán na výstavbu obří solární farmy. Stát bude na severu země a vláda tvrdí, že to bude největší solární zóna na světě. Australská ministryně životního prostředí Tanya Pliberseková řekla, že farma by měla vyrábět dostatek energie pro napájení tří milionů domácností. Její součástí budou panely, baterie a časem i kabel spojující Austrálii se Singapurem, informují tiskové agentury.

„Bude to největší solární zóna na světě, díky níž se Austrálie stane světovým lídrem v oblasti zelené energie,“ uvedla Pliberseková. „Australané mají na výběr mezi přechodem na obnovitelné zdroje energie, který už začal a který vytváří pracovní místa a snižuje ceny, a placením za drahou jadernou fantazii, která se možná nikdy neuskuteční,“ řekla ministryně s odkazem na plány opozice. Dodala, že projekt poskytne téměř šestkrát více energie, než by mohl vyrobit jaderný reaktor o výkonu 700 megawatthodin.

Očekává se, že solární farma na severu Austrálie bude dodávat čtyři gigawatty elektrické energie za hodinu pro domácí použití. Další dva gigawatty poputují do Singapuru, což pokryje patnáct procent spotřeby tohoto městského státu. Za rok je to tedy více než 52 500 gigawatthodin, respektive 52,5 terawatthodiny. Baterie by mohly uchovávat až čtyřicet gigawattů.