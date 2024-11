Artušova síň je o tisíce let starší, než archeologové čekali

před 30 m minutami | Zdroj: ČT24 , University of St Andrews

Megalitická stavba v Cornwallu se stovky let spojuje s legendárním králem Artušem. Přezdívá se jí proto Síň krále Artuše. Když ji teď ale prozkoumali archeologové, zjistili, že s vládcem rytířů Kulatého stolu nemá ve skutečnosti nic společného, je totiž o tisíce let starší než první zmínky o tomto bájném panovníkovi.

Král Artuš měl se svými družiníky chránit Anglii před saskou invazí, podle velšských legend se to mělo stát někdy v pátém nebo šestém století našeho letopočtu. Historici sice nemají žádné důkazy o tom, že by doopravdy existoval, ale přesto se po něm jmenuje celá řada míst.

Jedním z těch slavnějších je Síň krále Artuše na Bodminských blatech v Cornwallu. Tvoří ji obdélníkový val z hlíny a kamení, který je ohraničený 56 menhiry, z nichž některé měří až 1,8 metru. Tvar skutečně připomíná obrovskou hodovní síň jako stvořenou k tomu, aby v ní kolem kruhového stolu usedl Artuš bok po boku s Galahadem, Lancelotem, Agravainem a dalšími rytíři. A samozřejmě i čarodějem Merlinem.

Místo krále dobytek

Tato památka, která je pod ochranou organizace Historic England, byla opakovaně prozkoumaná. Už během dvacátého století se definitivně potvrdilo, že spojení s Artušem je nemožné, protože „síň“ je ve skutečnosti mladší. Podle této interpretace se jednalo o ohradu na dobytek přibližně z doby kolem roku 1000 našeho letopočtu. Objevily se ale spekulace, že menhiry mohou naznačovat mnohem starší původ.

A právě to teď potvrdila studie archeologů z několika britských institucí. Objekt podle nich pochází z prehistorických dob, může být starý přes pět tisíc let. A vytvořili jej tedy lidé, kteří patří do neolitické kultury, tedy šlo o dílo civilizace mladší doby kamenné.

Vědci na analýzu použili techniku zvanou opticky stimulovaná luminiscence neboli OSL. Ta se používá k datování doby, kdy byl sediment naposledy vystaven světlu před pohřbením. Díky tomu je tato metoda přesvědčivým důkazem, že stavba nemůže být mladší, než říká nový výzkum.