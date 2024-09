Zelenskyj se s Trumpem shodne v názoru, že válka musí skončit

Trumpovo setkání se Zelenským přichází poté, co v předvolební kampani kritizoval ukrajinského vůdce a vyjádřil pochybnosti, že spojenec USA může vyhrát válku s Ruskem. „Dáváme miliardy dolarů muži, který odmítá uzavřít dohodu – Zelenskému," uvedl Trump na předvolebním mítinku v Severní Karolíně. „Jakákoliv dohoda, i ta nejhorší, bude lepší než to, co máme teď,“ řekl dále republikánský exprezident.

Trump už v minulosti prohlásil, že pokud by byl prezidentem, ruskou válku na Ukrajině by ukončil do „24 hodin“. Jak by toho docílil, ovšem nesdělil. Na otázku jednoho z novinářů, zda by Ukrajina měla Rusku postoupit území, aby ukončila válku, Trump přímo neodpověděl. „Pojďme dosáhnout míru,“ řekl. „Potřebujeme mír. Potřebujeme zastavit smrt a ničení,“ dodal.