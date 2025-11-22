Záplavy ve Vietnamu mají od neděle 55 mrtvých

Kvůli záplavám a prudkým dešťům zahynulo ve Vietnamu od konce minulého týdne 55 lidí a dalších třináct lidí se pohřešuje. Uvádí to v sobotu agentura AFP s odkazem na údaje ministerstva životního prostředí. Záchranáři se stále snaží pomoci lidem, kteří uvázli na střechách či v korunách stromů.
Bleskové záplavy a prudké deště zasáhly především centrální a jižní část země. Nejvíce je postižená provincie Dac Lak, kde úřady napočítaly na dvě desítky mrtvých. Prudké deště přispívají mimo jiné k sesuvům půdy.
S řadou míst je stále těžké se spojit. Některé dálnice jsou zaplavené a bez elektřiny zůstává na 300 tisíc odběratelů.
Silné deště Vietnam zažívá od konce října. Vysoké srážky jsou v zemi obvyklé v období od června do září. Podle vědců však jejich vydatnost a prudkost ovlivňují změny klimatu způsobené člověkem.