World Press Photo ocenilo „nepředstavitelnou ztrátu“

Snímek pořízený Alejandrem Cegarrou pro The New Times/Bloomberg je součástí série nazvané The Two Walls, která získala cenu World Press Photo 2024 v kategorii dlouhodobých projektů. Uprchlíci, kteří nemají finanční prostředky na zaplacení převaděče, se často uchylují k využití nákladních vlaků, aby se dostali na hranice Spojených států. V průběhu let se při pokusech o přechod hranic v kolejišti zabily nebo zmrzačily stovky lidí. (8. října 2023)