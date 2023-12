Příliš explicitní. World Press Photo zapřelo na obálce ročenky vítězný snímek, ne poprvé

Nadace World Press Photo, která pořádá stejnojmennou novinářskou fotografickou soutěž, vydala ročenku letošních oceněných snímků. Na obálku ale vybrala jinou fotografii než tu vítěznou. Záběr na smrtelně zraněnou těhotnou ženu, kterou záchranáři odnášejí na nosítkách z rozbombardované nemocnice v ukrajinském Mariupolu, by totiž mohl vadit svým explicitním obsahem.

Nezařazení vítězného snímku na obálku ročenky je navíc „vědomým rozhodnutím prokázat respekt obětem a dát najevo náš hněv kvůli nelidské ztrátě životů“. Žena z fotografie, dvaatřicetiletá Iryna Kalininová, svým zraněním podlehla krátce poté, co porodila mrtvé dítě.

Po vyhlášení vítěze se ozvala kritika, že dramatičnost okamžiku autor snímku posílil Photoshopem. To analýza odborníků vyvrátila, nicméně otázka, jaká míra postprodukční manipulace s fotografiemi je ještě únosná, zůstala.

Na druhou stranu jsou snímky, které se třeba i na titulní stranu katalogu dostaly, ale ukázalo se, že by tam možná být neměly. Diskuse se strhla například kolem vítěze ročníku 2013. Švéd Paul Hansen porotu přesvědčil vypjatým momentem, na němž dva chlapce zabité při izraelském náletu nesou jejich strýcové na pohřeb ve městě Gaza.

Španělská fotoreportérka Sandra Balsellsová poznamenala, zda by takové rozhodnutí přišlo, i kdyby Iryna přežila. Považuje za divné, že porota měla dost odvahy na to, aby snímek z Mariupolu nechala vyhrát, ale pak ho „zneviditelnila“ tím, že souhlasila, aby nebyl na titulní stránce katalogu. Fotoreportéra Santiho Palaciose, oceněného World Press Photem v roce 2017, vede „maskování“ explicitních snímků k obavám, že se tím zastře pohled na svět z perspektivy fotožurnalistiky.

Podle výkonné ředitelky WPP obě fotografie „dokumentují nespravedlnost“ a „nebezpečí, jemuž čelili jejich autoři i zachycené ženy“. Rozhodnutí neumisťovat Maloletkův snímek na obálku ročenky padlo brzy po ohlášení letošních vítězů a oba fotografové ho „pochopili a souhlasili s ním“. Maloletka deníku El País sdělil, že už při přebírání ceny viděl ročenku s jinou titulní fotografií než svojí a rozhodnutí si vysvětluje i on tím, že fotografie íránské ženy se méně pravděpodobněji dotkne citlivých osob.

Změnu kontroverze kvůli obsahu znamenala nejlepší fotografie z roku 2016. Autorem záběru, při kterém mu šlo o život, byl fotograf agentury AP Burhan Ozbilici. Spoušť mačkal ve chvíli, kdy na vernisáži v ankarské galerii zastřelil turecký policista ruského velvyslance Andreje Karlova. Šlo o pomstu za bombardování a dobytí severosyrského města Halab.

Střelcova tvář i postoj bezprostředně po činu odrážejí zuřivost a odhodlání – a označení snímku za nejlepší fotografii roku se zdálo problematické právě kvůli syrovému zobrazení fanatismu. Podle informací týdeníku Time vítězství prošlo při hlasování porotců těsnou většinou.

V roce 2015 byl ze soutěže diskvalifikován Giovanni Troilo. Fotograf pracující s živými modely přihlásil příběh Temné srdce Evropy z postindustriálního belgického města Charleroi. Ve skutečnosti snímky částečně pořídil v bruselském Molenbeeku. Hlavní cenu sice nevyhrál, ale zapření skutečnosti ho stálo první cenu v kategorii zaměřené na současné problémy.

Cenzura snímků LGBTQ+ v Maďarsku

Upozaďování letošního vítěze – fotografie z Mariupolu – podle některých poznámek nedává úplně smysl i z toho důvodu, že bez ohledu na explicitní obsah je Maloletkův snímek k vidění na výstavách World Press Photo po celém světě.

Při nedávné prezentaci v Maďarském národním muzeu v Budapešti to ale nebyl tenhle snímek, který by vzbudil pozornost. Tamní ministerstvo kultury rozhodlo o zákazu vstupu na výstavu lidem mladším osmnácti let z důvodu, že některé vystavené fotografie porušují zákon, jenž zakazuje zobrazování témat týkajících se sexuálních a genderových menšin nezletilým.