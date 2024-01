Czech Press Photo 2023 vyhrál snímek výtržností u soudu

Druhou hlavní cenu, Grant Prahy, obdržel rovněž fotograf ČTK. Vít Šimánek ji získal za projekt, ve kterém sledoval měnící se místa v Praze. Uspěli rovněž fotografové z dalších médií a zpravodajských agentur. Pořadatelé výsledky vyhlásili ve středu večer v Národním muzeu.

Do 29. ročníku soutěže se přihlásilo 236 autorů z Česka a Slovenska, kteří zaslali přes čtyři tisíce prací. Soutěž doprovází výstava, již si lidé budou v Národním muzeu moci prohlédnout od 1. února do 31. července 2024. Ceremoniálu se zúčastnil také prezident Petr Pavel, který předal ceny v kategorii Sport.

Fotografie hodnotila mezinárodní porota, již nejvíc zaujal Vondroušův snímek. „Tato fotografie nevypráví pouze o nás, ačkoliv je na ní vyobrazená česká a slovenská vlajka. Je to naléhavá zpráva o současné době, kdy se neustále stupňuje agresivita a radikální přístup k řešení složitých otázek. Skrytě osvětluje vzestup populismu,“ uvedl předseda komise a šéfredaktor fotobanky ČTK Petr Mlch.

Vondrouš podobné akce nefotí příliš rád. „Někdy se stane, že se situace vyhrotí a začne mela, jak tomu bylo i v tomto případě. Zpočátku to sice nevypadalo, ale to se během pár minut změnilo a došlo k jejich střetu s policií, justiční stráží a následně i s těžkooděnci. Fotoreportérům pak nezbývá než být opravdu co nejblíž i s potenciálním rizikem, že schytají nějakou tu ránu,“ řekl. Na kompozici podle něj není příliš času a roli hraje i štěstí stát ve správnou chvíli na správném místě.

Další ocenění

Vondrouš obsadil také druhé místo v kategorii Umění a kultura se snímky Punkový pohřeb a třetí místa v kategoriích Aktualita a Sport. První zmíněnou vyhrál Jan Jirkovský s fotografií skupiny Alkehol, ve druhé porota vybrala snímky Martina Divíška z EPA ze zemětřesení v Turecku.

Další oceněný fotograf Šimánek nyní po zisku Grantu Prahy bude rok dokumentovat části metropole, jež procházejí zásadní proměnou nebo jí v brzké době projdou. Držitele grantu vybral pražský primátor Bohuslav Svoboda (ODS). Šimánek získal také třetí místo v kategorii Lidé, o kterých se mluví, s fotografií bývalého poslance Dominika Feriho u soudu.

V kategorii Reportáž zvítězil Lukáš Bíba z Economie s cyklem Cesta prezidenta Petra Pavla na Hrad. První cenu z každodenního života obdržel fotograf Mafry Petr Topič za snímky nočního Kyjeva. Vítězem kategorie Lidé, o kterých se mluví, je Tomáš Benedikovič z Deníku N, jenž fotil slovenského premiéra Roberta Fica.