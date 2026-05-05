Východní část Chorvatska v noci zasáhlo zemětřesení

Silné zemětřesení během noci otřáslo východním Chorvatskem. Nejblíže k epicentru se nacházela osada Zmajevac a ves Batina na Dunaji, napsal na svém webu Jutarnji list, podle kterého byly otřesy zaznamenány i v sousedním Maďarsku a Srbsku. O případných zraněných či škodách se web nezmínil.
Přístroje chorvatské seismologické služby zaznamenaly v 02:35 (SELČ) zemětřesení o síle 4,1 Richterovy stupnice s epicentrem asi třicet kilometrů severovýchodně od Osijeku, v oblasti přírodního parku Kopački rit. Intenzita zemětřesení v epicentru byla odhadnuta na úroveň V na Evropské makroseismické stupnici (EMS). Otřesy vycházely z hloubky 13 kilometrů, napsal portál.
„Probudilo nás dunění a houpání postele,“ uvedl obyvatel vsi Bilje. Jiný očitý svědek vylíčil, že otřesům předcházel hluk a pak „se postel zatřásla“. „Hlasitý zvuk a otřes,“ stručně shrnul zážitek třetí svědek. Otřesy podle svědků trvaly jen tři až pět vteřin a další nenásledovaly.