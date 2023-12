Vítězství Ukrajiny bude záviset na ochotě Američanů poslat další pomoc, míní Heřmánek z Team 4 Ukraine

Ukrajinci jsou výrazně lépe vybaveni než před dvěma roky, ale některé jednotky byly už i čtyřikrát personálně obnoveny. Nedostává se jim munice, odminovací techniky a důležitá je i letecká převaha (Ruska), řekl Heřmánek.

Tamní obyvatelé a vojáci se cítí opuštění, i přes slova podpory z úst západních politiků, že Ukrajina nepadne, že s ní Západ bude tak dlouho, jak to bude potřeba, jsou dodávky zbraní pomalé a je jich málo, míní Heřmánek. „Zároveň se vyčítá Ukrajině, že nedosahuje výsledků, které jsou nerealistické vzhledem k tomu, co dostala,“ dodal.

Ukrajina nedostala dost techniky na rychlý průlom a Rusko mělo dostatek času, aby vybudovalo rozsáhlé opevnění, připomněl Heřmánek příčiny stávající situace na Ukrajině.

„Od Ukrajinců se očekává, že udělají průlom bez toho, aby ztratili většinu své armády, a udělali to rychle. To je pohádka, která je nerealistická. Vědí o tom i američtí generálové, ale nesetkává se to s politickou reprezentací, která chce deklarovat úspěch odměnou za investované miliardy dolarů,“ vysvětlil Heřmánek.

Vítězství Kyjeva podle něj závisí na ochotě Spojených států amerických dodat další pomoc. Na Ukrajině je cítit frustrace, že Evropská unie nedoručila milion kusů dělostřelecké munice, jak deklarovala Evropská komise. „Naše ekonomická síla je i vůči Rusku několikanásobně větší a je to jen věc politické vůle,“ prohlásil místopředseda Team 4 Ukraine.