Velvyslancem USA v Číně bude Perdue, oznámil Trump

Nastupující americký prezident Donald Trump oznámil další jména do své administrativy. Příštím šéfem Úřadu pro imigraci a cla (ICE) se má stát Caleb Vitello, do čela Úřadu celní a hraniční ochrany (CBP) jmenuje Rodneyho Scotta. Prohlásil také, že si za příštího velvyslance USA v Číně vybral bývalého senátora Davida Perduea. Bývalého provozního ředitele společnosti PayPal Davida Sackse chce pak Trump jmenovat zmocněncem pro umělou inteligenci a kryptoměny.

Nově oznámení nominanti do čela imigračních a celních úřadů budou Trumpovi pomáhat realizovat jeho plány na zavedení přísných opatření na hranicích a spustit program deportací a zadržování běženců, kteří do Spojených států přišli nelegálně, podotkl zpravodajský web CNN.

Avizovaný šéf úřadu pro cla Scott dříve řídil americké pohraniční hlídky a nyní je Trumpovým kandidátem na post komisaře CBP. Do funkce úřadujícího ředitele ICE pak vybral zvolený prezident dosavadního náměstka této instituce Vitella.

Klíčová role pro vztahy s Čínou

Někdejší senátor a republikán z Georgie Perdue, který v minulosti žil v Hongkongu a má zkušenosti z byznysu, se má stát příštím velvyslancem v Číně.

„Bude hrát klíčovou roli při realizaci mé strategie pro udržení míru v regionu a produktivních pracovních vztahů s čínskými představiteli,“ napsal Trump v příspěvku na své sociální síti Truth Social. Exsenátora označil za „věrného stoupence a přítele“.

Purdue byl během podnikatelské kariéry silným zastáncem přesunu pracovních míst z USA do Asie v rámci úspor na výrobních nákladech. To je praxe, která je podle webu Politico „zdánlivě v rozporu s Trumpovou politikou America First (Amerika na prvním místě)“.

Politico dále připomnělo, že Trump v roce 2022 Perdueho přesvědčil, aby kandidoval na guvernéra Georgie proti republikánovi Brianu Kempovi, kterého prý chtěl zvolený šéf Bílého domu „potrestat“ za jeho rozhodnutí potvrdit výsledky prezidentských voleb z roku 2020. Perdue v primárkách drtivě prohrál, což byl výsledek, který byl tehdy všeobecně považován za ukázku „hranic Trumpovy politické moci“.