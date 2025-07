Ve Vietnamu se potopila loď s desítkami pasažérů

Ve známé vietnamské zátoce Ha Long se potopila turistická loď s 53 lidmi na palubě. Při neštěstí zemřelo nejméně 34 osob, včetně osmi dětí, napsal server BBC News. České ministerstvo zahraničí nemá innformace, že by se neštěstí dotklo českých občanů.

Zátoka Ha Long se nachází v Tonkinském zálivu v Jihočínském moři. K nehodě lodi jménem Wonder Sea došlo kolem 14:00 místního času (9:00 SELČ) poté, co do Jihočínského moře dorazila bouře Wipha. V oblasti byl zaznamenán silný vítr, intenzivní deště a blesky, píše Reuters.