V Rusku se zřítil obří vojenský transport

V ruské Ivanovské oblasti severovýchodně od Moskvy se zřítil vojenský transportní letoun An-22 se sedmičlennou posádkou na palubě, uvedla v úterý ruská média včetně státní agentury TASS.
„Podle předběžných informací havaroval v Ivanovské oblasti letoun An-22. Na palubě se nacházelo sedm lidí,“ uvedl zdroj agentury TASS ze záchranných a bezpečnostních složek.
Podle agentury dopadl stroj do přehradní nádrže Uvoďskoje severně od města Ivanovo a jeho trosky byly nalezeny ve vodě. „Letoun prováděl plánovaný zkušební let po opravě,“ uvedl zdroj TASS.
Příčinu zřícení letounu ani zda havárii někdo z posádky přežil, ruské úřady dosud nesdělily.
An-22 je těžký vojenský transportní letoun navržený konstrukční kanceláří Antonov v dobách Sovětském svazu. Zařazen do služby byl v 60. letech a do současnosti zůstává největším letounem s turbovrtulovým pohonem na světě. Ruské letectvo dle dostupných informací disponuje pouze asi jedenácti kusy těchto letadel, z toho většina pravděpodobně není schopná letu.