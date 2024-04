V polských regionálních volbách vyhrála opozice, mocensky však asi posílí Tuskova strana

PiS podle odhadů výsledků voleb do sejmiků, vojvodských zastupitelstev, získalo 33,7 procenta hlasů, KO 31,9 procenta, další s velkým odstupem skončila Třetí cesta se 13,5 procenta hlasů, čtvrtá krajně pravicová Konfederace a pátá Nová levice. Při posledních regionálních volbách v roce 2018 PiS vyhrálo v devíti regionech, KO v sedmi. Nyní má KO deset vojvodství a PiS šest. Národní konzervativci mají tradičně silné pozice na východě a jihovýchodě Polska.

"Co nás těší? (…) Rekordní vítězství v městech, převaha v sejmicích. Co nás znepokojuje? Demobilizace zejména mezi mladými, porážka na východě a na venkově. Ponaučení pro nás? Nefňukáme! Do práce!" napsal na sociální síti X premiér Tusk, který stojí v čele KO. Předseda PiS Jaroslaw Kaczyński si pochvaloval, že jeho straně se podařilo zvítězit v devátých volbách za sebou. PiS sice vyhrálo i parlamentní volby loni na podzim, nezískalo však většinu potřebnou k udržení u moci a koaličního partnera nesehnalo.

PiS oproti parlamentním volbám oslabilo

Portál onet.pl upozorňuje, že Tuskovi se nepodařilo dosáhnout jednoho z hlavních cílů, a to porazit ve volebním klání PiS. V porovnání s říjnovými parlamentními volbami Kaczyńského PiS dosáhlo slabšího výsledku a Tuskova KO posílila. Pro premiéra prý není špatnou zprávou ani slabý výsledek Nové levice. Podle onet.pl to znamená, že si nebude moci dělat další nároky v rámci vládní koalice.