V Polsku vzrostl zájem o „pilulku po“, část lékárníků ji ale odmítá prodávat mladistvým

Zájem o nouzovou antikoncepci stoupl během prvního čtvrtletí pilotního programu víc než trojnásobně. A to i přesto, že se do něj zapojila jen necelá desetina ze čtrnácti tisíc lékáren v zemi.

„V prvním měsíci to bylo jen pár set z receptů, které vypsali lékárníci. Víceméně šlo asi o 6,1 procenta z celkového objemu, teď je to přes dvacet procent,“ upřesnil šéf lékárenských odborů v Polsku Piotr Merks.

Pilulka, která dokáže zabránit těhotenství do tří dnů po pohlavním styku, byla od roku 2017 v Polsku dostupná jen na předpis lékaře. Od letošního května ale mohou zájemci požádat o recept přímo v lékárně. Zdánlivě drobná změna znamenala velký posun.

Prodej vadí opozici i některým lékárníkům

Objevují se ale i problémy. „Část farmaceutů nepředepisuje tabletky nouzové antikoncepce mladistvým nad patnáct let, a to i přesto, že na to mají nárok,“ upozorňuje Alexandra Magritová z nadace Federa, která se o dostupnost pilulek zasazuje. Lékárníci se odvolávají na výhrady vlastního svědomí.

Vláda premiéra Donalda Tuska zjednodušila prodej nouzové antikoncepce v lékárnách speciálním nařízením. Obešla tak prezidenta Andrzeje Dudu, který v březnu vetoval návrh zákona, díky němuž by byla „pilulka po“ dostupná bez receptu.