V Polsku osvobodili školáky od domácích úkolů. Učitelé mluví o zbrklosti

Pro žáky zjevná výhra, rodiče mohou mít pocity spíše smíšené. „Moc mě to netěší, protože je to (domácí úkoly) jakýsi způsob, který dítěti pomáhá upevnit nabyté vědomosti. A (pro rodiče) je to způsob, jak si udržet přehled o tom, co dítě skutečně umí, i o tom, se děje ve škole,“ říká Magda Kozaková, matka Oly.

Otec Pawel Kozak je smířlivější. „Zdá se, že domácí úkoly byly hlavním důvodem, proč děti nemají rády školu. Takže opravdu doufám, že z dlouhodobého hlediska to bude změna k lepšímu.“

Učitelé kritizují zbrklost, ministryně se za rychlost chválí

Podobně rozdělená je i odborná veřejnost v Polsku. Někteří pedagogové se domnívají, že stopka domácím úkolům může být ukvapená. Obecně si učitelé myslí, že se to stalo příliš rychle, příliš zbrkle a že se o tom příliš málo mluvilo, řekl vedoucí Unie polských učitelů Slawomir Broniarz.

Ministryně školství Barbara Nowacka oznámila zavedení nového přístupu k domácím úkolům zhruba měsíc po nástupu do úřadu. Ale právě v této rychlosti a rozhodnosti vidí největší devizu.

„Když jsem četla výzkumy týkající se duševního zdraví dětí, jejich přetížení učením, příčin depresí, napětí, stresu nebo ztráty zájmu o učení, tak jedním z faktorů, který se dal nejrychleji odstranit, byla zátěž domácích úkolů,“ řekla.

Zátěž, či údajná zátěž domácími úkoly byla loni také jedním z důležitých předvolebních témat a v průběhu kampaně získala značnou pozornost.

Komentátor webu denik.cz Luboš Palata řekl, že rušení úkolů je v zemi pokusem o inkluzi. V Polsku jsou výrazné sociální rozdíly a pro školáky ze znevýhodněných rodin bylo náročnější úkoly zpracovávat. „Je to šance pro rodiny ze sociálně chudších rodin vyrovnat krok s bohatšími rodinami," domnívá se komentátor.