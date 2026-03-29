V Paraguayi byl nalezen mrtvý český podnikatel, píše místní server


před 41 mminutami|Zdroj: ČTK

V Paraguayi byl nalezen mrtvý český podnikatel, zřejmě se stal obětí vraždy. Jeho krajan je na útěku a pátrá po něm policie, informoval v neděli místní server ABC. Čin se stal v departementu Itapúa na jihu země, policie okolnosti a motiv činu stále vyšetřuje.

Server napsal, že podle dosavadního vyšetřování se oba muži začali hádat po společném pití alkoholu. Spor pak vyústil v násilí. Oběť byla nalezena mrtvá ve svém domě, zatímco druhý muž, který je hlavním podezřelým, se z místa vzdálil, vypověděla partnerka oběti. Ta rovněž uvedla, že slyšela výstřel, když byla ve vedlejší místnosti.

Podezřelý z místa činu uprchl v autě oběti, které policie později našla u lesa opuštěné. Policie také uvedla, že oběť měla řeznou ránu na krku, pravděpodobně způsobenou zbraní.

Obětí je podnikatel, který do Paraguaye přijel asi před osmi měsíci. Server ABC také napsal, že podnikatel se před několika dny zřejmě stal obětí krádeže, což je podle vyšetřovatelů jeden z faktorů, který prověřují v souvislosti s úmrtím.

Výběr redakce

Ukrajinské drony znovu zasáhly Usť-Lugu. Rusové zabíjeli v Kramatorsku

Ukrajinské drony znovu zasáhly Usť-Lugu. Rusové zabíjeli v Kramatorsku

včeraAktualizovánopřed 2 hhodinami
České vrtulníky sestřelují ruské drony. Štáb ČT natáčel s ukrajinskou jednotkou

VideoČeské vrtulníky sestřelují ruské drony. Štáb ČT natáčel s ukrajinskou jednotkou

před 3 hhodinami
Vláda má šanci prosadit celostátní referendum. O možné podpoře mluví Piráti

Vláda má šanci prosadit celostátní referendum. O možné podpoře mluví Piráti

před 4 hhodinami
Netanjahu nařídil rozšířit „ochrannou zónu“ na jihu Libanonu

Netanjahu nařídil rozšířit „ochrannou zónu“ na jihu Libanonu

včeraAktualizovánopřed 5 hhodinami
WP: Pentagon se připravuje na několik týdnů trvající pozemní operaci v Íránu

WP: Pentagon se připravuje na několik týdnů trvající pozemní operaci v Íránu

včeraAktualizovánopřed 8 hhodinami
Marže, zmatky, kartel. Politici v debatě probrali pohonné hmoty

Marže, zmatky, kartel. Politici v debatě probrali pohonné hmoty

před 9 hhodinami
„Žádní králové,“ znělo opět z tisíců protestů napříč USA

„Žádní králové,“ znělo opět z tisíců protestů napříč USA

28. 3. 2026Aktualizovánopřed 18 hhodinami
Policie dopadla čtvrtou osobu podezřelou z teroru v Pardubicích. Soud ji poslal do vazby

Policie dopadla čtvrtou osobu podezřelou z teroru v Pardubicích. Soud ji poslal do vazby

28. 3. 2026Aktualizováno28. 3. 2026

Aktuálně z rubriky Svět

Teherán po nových útocích postihly výpadky proudu

Íránskou metropoli Teherán, její přilehlé okolí a provincii Alborz v neděli postihly výpadky elektřiny, které nastaly po úderech na íránskou energetickou infrastrukturu. Uvedlo to íránské ministerstvo energetiky. Izraelská armáda vzápětí oznámila další vlnu útoků na metropoli. Stanice BBC s odkazem na íránskou agenturu Fars informovala, že dodávky elektřiny byly již ve většině Teheránu obnoveny.
včeraAktualizovánopřed 32 mminutami

V Paraguayi byl nalezen mrtvý český podnikatel, píše místní server

V Paraguayi byl nalezen mrtvý český podnikatel, zřejmě se stal obětí vraždy. Jeho krajan je na útěku a pátrá po něm policie, informoval v neděli místní server ABC. Čin se stal v departementu Itapúa na jihu země, policie okolnosti a motiv činu stále vyšetřuje.
před 41 mminutami

Lupiči z muzea v Itálii ukradli tři obrazy za miliony eur

Čtyři maskovaní lupiči před týdnem vnikli do vily Nadace Magnaniho a Roccové v italském městě Traversetolo nedaleko Parmy a ukradli tam tři obrazy za miliony eur, řekl agentuře AFP policejní mluvčí. Podle italského tisku lupiči odnesli obraz Ryby od Augusta Renoira z doby krátce před jeho smrtí v roce 1919. Mezi uloupenými obrazy je Zátiší s třešněmi od Paula Cézanna z let 1885 až 1887 a Odalisku na terase od Henriho Matisse z roku 1922.
před 2 hhodinami

Ukrajinské drony znovu zasáhly Usť-Lugu. Rusové zabíjeli v Kramatorsku

Ukrajinské drony znovu zasáhly významný přístav Usť-Luga. Je to už několikátý útok Kyjeva na Usť-Lugu za poslední dny. Dva drony se zřítily u města Kuovola na jihu Finska, informoval podle televize YLE ministr obrany Antti Häkkänen. Rusko také pokračovalo v úderech na Ukrajinu. Nejméně tři lidé zemřeli a dalších třináct podle agentury Ukrinform utrpělo zranění při ruském bombardování východoukrajinského Kramatorsku. Deset zraněných pak hlásí v Mykolajivské oblasti.
včeraAktualizovánopřed 2 hhodinami

Íránské revoluční gardy pohrozily útokem na americké univerzity v regionu

Íránské revoluční gardy v neděli pohrozily, že se zaměří na americké univerzity na Blízkém východě, pokud USA do pondělního poledne (10:30 SELČ) neodsoudí ostřelování univerzit. Americko-izraelské údery totiž podle gard zničily dvě íránské univerzity, napsala agentura AFP. Agentura Reuters naopak uvedla, že gardy pohrozily útokem na dvě izraelské nebo americké vysoké školy kvůli útoku na jednu íránskou univerzitu. Izrael a USA útočí od konce února na Írán, který provádí odvetné údery v regionu.
včeraAktualizovánopřed 2 hhodinami

VideoČeské vrtulníky sestřelují ruské drony. Štáb ČT natáčel s ukrajinskou jednotkou

Bachmut, Kupjansk nebo Pokrovsk. V těchto ukrajinských městech byly nasazeny vrtulníky Mi-24, které zemi postupně do roku 2024 dodala česká armáda. Když Rusko změnilo taktiku vzdušných úderů na města, začaly pomáhat sestřelováním bezpilotních letounů. U jednoho stroje z Česka je na kontě více než dvacet sestřelených bezpilotních letounů. Darja Stomatová a Ján Schürger strávili den s jednotkou, která stroje z Česka využívá.
před 3 hhodinami

Netanjahu nařídil rozšířit „ochrannou zónu“ na jihu Libanonu

Izraelský premiér Benjamin Netanjahu nařídil rozšířit bezpečnostní ochrannou zónu na jihu Libanonu, informují v neděli tiskové agentury. Izrael zahájil invazi do sousední země v polovině tohoto měsíce. Předcházely tomu útoky libanonského hnutí Hizballáh, které na Izrael začalo útočit na znamení solidarity s Íránem. Izraelské útoky na Libanon si od 2. března vyžádaly přes dvanáct set obětí, oznámilo libanonské ministerstvo zdravotnictví.
včeraAktualizovánopřed 5 hhodinami

Stav velryby uvázlé na mělčině v zátoce v Německu se dle vědců zhoršil

Stav velryby, která uvázla na mělčině v zátoce u severoněmeckého města Wismar, se zhoršil, informovali vědci i zástupci úřadů. Keporkak se v noci dokázal na chvíli sám uvolnit, pak ale uvázl znovu. Osud tohoto mořského živočicha už skoro týden podrobně sledují německá média. V pátek se kytovec asi po pěti dnech dokázal rozpohybovat v moři o několik desítek kilometrů západně u města Timmendorfer Strand.
včeraAktualizovánopřed 6 hhodinami
