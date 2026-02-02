Na Chiloé, druhém největším chilském ostrově, byli návštěvníci svědky zvláštní místní tradice – „la minga de tiradura de casas" – každoročního stěhování domů. Ostrov čelí drsným povětrnostním podmínkám a změnám přílivu a odlivu, které občas vyžadují, aby byly domy zvednuty a přemístěny na nové místo. Cílem této tradice, která má kořeny v pohanské mytologii a provozuje se zde již po staletí, je vyhýbání se „prokleté“ zemi.
V Chile stěhovali celé domy, aby se vyhnuli „prokleté zemi“
před 19 mminutami|Zdroj: Reuters/Amilix Fornerod