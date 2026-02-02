V Chile stěhovali celé domy, aby se vyhnuli „prokleté zemi“


Zdroj: Reuters/Amilix Fornerod

Na Chiloé, druhém největším chilském ostrově, byli návštěvníci svědky zvláštní místní tradice – „la minga de tiradura de casas" – každoročního stěhování domů. Ostrov čelí drsným povětrnostním podmínkám a změnám přílivu a odlivu, které občas vyžadují, aby byly domy zvednuty a přemístěny na nové místo. Cílem této tradice, která má kořeny v pohanské mytologii a provozuje se zde již po staletí, je vyhýbání se „prokleté“ zemi.

Nápadité masky i krysa chrlící konfety. Benátky hostí tradiční karneval

V neděli 1. února začal pestrobarevným průvodem na Velkém kanálu tradiční Benátský karneval. Letošní ročník se inspiruje zimními olympijskými hrami, které letos Itálie pořádá a za pár dní startují. Karneval, který se koná do 17. února, nese název „Olymp: U počátků her“ a oslavuje sport i starověkou mytologii. Účastníci karnevalu jsou jako obvykle kreativní – na úvodní plavbu po kanálu oblékli nejen tradiční benátské kostýmy ale i ty s olympijskou tematikou. Někteří se dokonce převlékli za papeže nebo stormtroopery z Hvězdných válek.
12:17

Německo zadrželo pět podezřelých z obcházení protiruských sankcí

Německé úřady zadržely v pondělí pět lidí, kteří podle nich obcházeli protiruské sankce a vyváželi tajně do Ruska průmyslové zboží. Jeho koncovými příjemci byly především zbrojařské firmy.
před 2 hhodinami

Izrael otevřel přechod Rafah pro pěší, limit je 50 Palestinců denně

Izrael v pondělí otevřel hraniční přechod Rafah mezi Pásmem Gazy a Egyptem pro pěší v obou směrech. Denně jej bude moci překročit na padesát Palestinců v každém směru. Částečné otevření by obyvatelům Gazy umožnilo opustit tuto okupovanou enklávu, a naopak vpustit zpět ty, kteří se chtějí vrátit po útěku před izraelskou ofenzivou.
před 3 hhodinami

S Epsteinem byla v kontaktu i norská princezna, dává si to za vinu

Budoucí norská královna Mette-Marit udržovala nečekaně úzké vztahy s americkým finančníkem a sexuálním delikventem Jeffreym Epsteinem. Zjistila to norská média, která studovala Epsteinovy spisy zveřejněné v pátek. Jde o další skandál, protože aristokratčin syn příští týden stane před soudem za desítky trestných činů včetně znásilnění, napsala agentura AFP.
před 9 hhodinami

Trump ohlásil uzavření Kennedyho centra na dva roky kvůli rekonstrukci

V Kennedyho centru se zhruba dva roky kvůli rekonstrukci nebudou konat žádné akce, oznámil v neděli večer na své sociální síti Truth Social americký prezident Donald Trump, který se loni jmenoval předsedou této významné kulturní instituce ve Washingtonu. Uzavřeno má být národní kulturní centrum od 4. července, kdy Spojené státy budou slavit 250. výročí nezávislosti.
před 12 hhodinami

Rusové na Ukrajině zabili nejméně patnáct lidí úderem dronu blízko autobusu

Nejméně patnáct mrtvých a stejný počet zraněných si vyžádal útok ruského dronu na autobus v ukrajinské Dněpropetrovské oblasti, oznámil náčelník oblastní vojenské správy Oleksandr Hanža. Ukrajinská energetická společnost DTEK podle webu The Kyiv Independent uvedla, že útok připravil o život patnáct jejích zaměstnanců. Už v noci na neděli ruský dronový útok zabil v Dnipru dva lidi. Devět zraněných včetně dítěte je po dvou ruských úderech v Záporoží. V Kyjevě stále zůstávají stovky bytových domů bez tepla, odstávky energií jsou po celé zemi.
včera

Útok USA na Írán by znamenal regionální ozbrojený konflikt, varoval Chameneí

Íránský nejvyšší duchovní vůdce Alí Chameneí prohlásil, že pokud Spojené státy zaútočí na Írán, bude to tentokrát znamenat „regionální ozbrojený konflikt“. Podle agentury AP jde zatím o nejdůraznější hrozbu, kterou ajatolláh směrem k Washingtonu pronesl. Ajatolláhovo vystoupení živě přenášela íránská televize. Předseda íránského parlamentu Mohammad Bágher Ghálíbáf předtím prohlásil, že považuje ozbrojené síly zemí Evropské unie za teroristické skupiny.
včera
