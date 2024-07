V Británii suspendovali policistu, při zásahu podle videa udeřil nohou ležícího muže do hlavy

Strážník ve Velké Británii byl suspendován poté, co se na internetu rozšířilo video, kde je vidět, jak muži ležícímu na zemi kopne do hlavy a dupne na něj. Policie potvrdila, že byl po „důkladném prověření dalších informací“ o úterním incidentu na letišti v Manchesteru postaven mimo službu. Incidentu měl předcházet útok na příslušníky policie, kteří se pokoušeli zadržet lidi účastnící se rvačky.

Manchesterská policie podle serveru BBC uvedla, že chápe „vážné obavy“ veřejnosti. Tvrdí ale, že incidentu předcházelo to, že policisté, kteří se pokoušeli zatknout účastníky rvačky, byli napadeni a sraženi k zemi. Podle mluvčího manchesterského bezpečnostního sboru existovalo „jasné riziko“, že by policejní příslušníci mohli přijít o zbraně. Tři skončili v nemocnici, z toho jeden se zlomeným nosem, dodal.

Na záběrech ze sociálních sítí je vidět, jak uniformovaný policista drží nad mužem ležícím na zemi letištního terminálu taser a poté ho dvakrát silně udeří do hlavy.

Starosta Burnham později řekl rozhlasové stanici BBC Radio Manchester, že video je „velmi znepokojující“ a že suspendování policisty bylo „správným krokem“. Dodal ale, že od té doby, co viděl celý záznam, který ukazuje „rychle se vyvíjející a komplikovanou situaci na nepřehledném místě, tak není situace zcela jednoznačná“. „Je potřeba čas na to, abychom si udělali jasnější obrázek o tom, co se stalo,“ sdělil a dodal, že vyšetřování musí nyní probíhat „důkladně a uvážlivě“.