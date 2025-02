Ukrajinské armádě chybí zbraně, vojáci i transportéry

Ukrajinské jednotky u Pokrovsku pomalu ztrácejí území. Frontu před důležitým logistickým bodem sice drží všemi silami, nedostává se jim ale vojáků ani vybavení. Moskva se mezitím snaží dobýt co nejvíce ukrajinského území, a to i kvůli nové americké vládě. Ta tlačí na začátek jednání o ukončení války a zastavila zahraniční pomoc Ukrajině – i když podle ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského vojenská pomoc stále proudí.

Jsou to už měsíce, kdy ukrajinské prapory na frontě dostaly nové obrněné transportéry. Nutně je potřebují, aby vozily muže do boje, dodávaly jim munici, evakuovaly zraněné. „Je hodně případů, kdy jsme neměli dost obrněnců a nemohli jsme dojet pro zraněné. Nezvládli jsme to včas, zemřeli. Bylo to často a zle se mi o tom mluví,“ vzpomíná ukrajinský armádní řidič Tyson.

Západní transportéry jsou na bojištích velmi ceněné – i ty staré chrání lépe než ty ze sovětských zásob. V posledním roce vlády amerického exprezidenta Joea Bidena ale rozhodnutí o americké pomoci Ukrajině přicházela až po průtazích. Důvodem byly debaty v Kongresu a obavy, aby neeskalovalo napětí mezi Západem a Ruskem. A frontová linie se pomalu posouvala na západ.