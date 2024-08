Ukrajinci se snaží o vpád do Bělgorodské oblasti, tvrdí proruské zdroje

Proruské kanály na platformě Telegram tvrdí, že ukrajinská armáda se pokouší proniknout i do Bělgorodské oblasti. Region sousedí s Kurskou oblastí, kam pronikly ukrajinské jednotky začátkem srpna a od té doby její část okupují. Informace o tom, že se Ukrajinci snaží svou operaci rozšířit, se objevily už dříve.

O tom, že se Ukrajinci tlačí i do Bělgorodské oblasti, informoval už před nějakou dobou list The Washington Post. Odvolával se tehdy na ukrajinské vojáky, kteří byli v ruském regionu zraněni a poté evakuováni přes hranici do ukrajinské Sumské oblasti a podle kterých probíhaly na ruské straně hranice ostré boje.

O bojích v ruské Bělgorodské oblasti informují nyní i proruské telegramové kanály. „Právě teď se ukrajinské ozbrojené síly, asi pět set lidí, snaží prorazit v okolí (hraničních přechodů) Něchotějevka a Šebekino v Bělgorodské oblasti,“ napsal prokremelský kanál Mash. Oba přechody leží na hranici Bělgorodské a ukrajinské Charkovské oblasti nedaleko města Charkov.

Telegramový kanál Shot uvedl, že ukrajinští vojáci zaútočili na stanoviště v Něchotějevce, ale po utrpěných ztrátách je ruská armáda zatlačila zpět. Později napsal, že u Šebekina se žádné střety nekonaly.