„Ukrajinci poklekají jen k modlitbě.“ Ruskem napadená země slaví třetí Velikonoce za plnohodnotné války

Lidé se podle Zelenského mají pomodlit za vojáky na frontě, aby se vrátili domů živí, a za Ukrajinu a její obyvatele, kteří se „nedají zlomit“.

„Ukrajinci poklekají jen k modlitbě a nikdy ne před vetřelci a okupanty,“ vzkázal Zelenskyj, který měl na sobě vyšyvanku, tradiční ukrajinskou vyšívanou košili. Projev pronesl před katedrálou Svaté Sofie postavené v jedenáctém století.

Rusko podle Zelenského porušilo všechna boží přikázání a přišlo Ukrajince zabíjet. „Svět to vidí. Bůh to ví. A my věříme: Bůh nosí nárameník s ukrajinskou vlajkou. S takovým spojencem život jistě zvítězí nad smrtí,“ řekl prezident.

Zatímco západní křesťané slavili Velikonoce 31. března, ortodoxní křesťané na základě juliánského kalendáře mají tento svátek teprve dnes. Jiné církevní svátky na Ukrajině se po začátku ruské invaze přizpůsobily kalendáři západních křesťanských církví, Vánoce tak připadají na 25. prosince.