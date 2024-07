Trump oznámil, že se vrátí na místo atentátu

Americký exprezident Donald Trump chce znovu navštívit město Butler ve státě Pensylvánie, kde se před dvěma týdny stal terčem neúspěšného atentátu. Uvedl to na své sociální síti Truth Social, aniž by oznámil termín plánované cesty. Také sdělil, že jej nekontaktoval Federální úřad pro vyšetřování (FBI), který podle deníku The New York Times (NYT) chce s Trumpem v souvislosti se střelbou mluvit.