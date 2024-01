Trepovová dostala za vraždu blogera 27 let vězení. Jde o nejtvrdší trest pro ženu v moderní historii Ruska

Ruský vojenský soud poslal na 27 let za mříže Darju Trepovovou, stíhanou za vraždu válečného blogera Vladlena Tatarského. Shledal ji vinnou z teroristického útoku, nezákonného pořízení výbušnin a z padělání dokumentů. Podle obžaloby Trepovová přinesla blogerovi bustu se skrytou výbušninou. Žena odmítá, že by o obsahu sošky věděla, myslela si prý, že je uvnitř schovaný odposlech. Čtvrteční verdikt je podle serveru Mediazony nejpřísnější známý trest pro ženu v Rusku v novodobé historii.

Šestadvacetiletá Trepovová byla zatčena loni v dubnu poté, co na akci v petrohradské kavárně předala blogerovi Tatarskému sošku, která později vybuchla. Tatarskij při explozi zemřel a přes čtyřicet dalších lidí bylo zraněno. Moskva ze zorganizování atentátu obvinila ukrajinské rozvědky, Kyjev ukrajinský podíl na úmrtí Tatarského nepotvrdil.

Soud nyní shledal Trepovovou vinnou ze spáchání trestného činu, který vedl k úmrtí člověka, z nelegálního nakládání s výbušninami a z padělání dokumentů. Trepovová se loni v listopadu před soudem přiznala jen k používání padělaných dokumentů, obvinění z teroristického útoku a z nezákonného používání výbušnin odmítla. Ruska tvrdí, že o výbušném zařízení ukrytém v sošce nevěděla.

„Úkoly“ před cestou na Ukrajinu

Podle Mediazony u soudu od svědků a samotné Trepovové zaznělo, že mladá žena měla obavy z ruské invaze na Ukrajinu a na Twitteru to řešila s novinářem Romanem Popkovem. Ten jí údajně v září 2022 nečekaně napsal, že ji obdivuje a že by měla přijet do Kyjeva na „žurnalistickou školu“.

Trepovová uvěřila, že se stane součástí „skvělého novinářského projektu“, ale předtím údajně musela splnit několik úkolů. Ty převážně nepocházely od Popkova, ale od člověka s přezdívkou Gestalt a téměř všechny se týkaly Tatarského.

Čtyřicetiletý Tatarskij (vlastním jménem Maxim Fomin) měl na svém profilu na síti Telegram 560 tisíc sledujících a byl podporovatelem ruské invaze na Ukrajinu. Měl vazby na žoldnéřskou Wagnerovu skupinu, Kreml, vedení samozvané Doněcké lidové republiky i ruské nacionalisty, kteří ovládají informační prostor v Rusku od začátku války proti Ukrajině.