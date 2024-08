Pohlaví je proměnlivé, a ne nutně binární, zaznělo v rozsudku

Roxanne Tickleová, která se narodila jako muž, ale od roku 2017 žije jako žena, si v roce 2021 stáhla aplikaci nazvanou Giggle for Girls, která se označuje za bezpečné útočiště pro ženy v on-line prostoru, do něhož nemají muži přístup. Aby se mohla přihlásit, musela nahrát svou fotografii, kterou pak prověřil software rozpoznávající ženy od mužů. Avšak sedm měsíců poté, co se jí do aplikace podařilo přihlásit, bylo její členství zrušeno.

Tickleová se pak obrátila na soud, protože je přesvědčena, že jako někdo, kdo se identifikuje jako žena, má právo používat služby určené ženám a že se stala terčem diskriminace na základě své genderové identity. Zažalovala aplikaci i její šéfku Sall Groverovou a za „neustále nesprávné označování (svého) genderu“ a vyvolanou „trvalou úzkost a občasné myšlenky na sebevraždu“ požadovala odškodnění ve výši dvě stě tisíc australských dolarů (tři miliony korun).