Štáb ČT natáčel v Sumské oblasti, kde probíhá evakuace tisíců lidí

Ruská raketa nedávno poničila v jedné z vesnic v Sumské oblasti zahradu, vůz i příbytek. Ještě hůř ale dopadla škola v obci Stetskivka. Na její pozemek dopadly hned dvě pumy, které vytvořily krátery. V budově je poničených nejméně patnáct místností. „Byla tu rozbitá okna, rozbité dveře, zničené stěny,“ říká ředitelka školy Tatiana Papušenková.

Místní včetně vedení školy se ihned pustili do úklidu a oprav. Přestože z některých tříd stihli sutiny rychle vyklidit, žáci se sem hned tak nevrátí. Přestože se v příštích měsících bude vyučovat jen on-line, ředitelka by budovu ráda opravila do začátku školního roku. „Včera jsem přišla v pět ráno, krátce po výbuchu, a odcházela jsem v osm večer. Dnes tu jsem od rána a budu tu až do večera a budu tu i zítra,“ popsala Papušenková.