Soudkyně v Texasu povolila potrat navzdory místním zákazům, média píší o přelomovém verdiktu

Na texaský soud se v úterý obrátila 31letá Kate Coxová, která je ve druhém trimestru těhotenství. V žalobě uvedla, že se svým manželem velmi toužili po dítěti, ovšem lékaři dospěli k závěru, že její plod by nejspíše byl mrtvý již při narození, případně by miminko po porodu přežilo maximálně několik dní. Zároveň žena dostala informaci, že pokračování těhotenství by mohlo ohrozit její zdraví a schopnost mít další dítě, cituje z žaloby list The Texas Tribune.



„Pomyšlení, že paní Coxová zoufale chce být rodičem a tento zákon by ji ve skutečnosti mohl o tuto možnost připravit, je šokující. Jednalo by se o skutečný justiční omyl,“ uvedla soudkyně Maya Gambleová. Podle jejího příkazu, který platí 14 dní, Texas v případě Coxové nemůže vymáhat své protipotratové zákony, uvádí agentura AP.



Dočasné nařízení se vztahuje pouze na Coxovou, které lékaři podle žaloby řekli, že potrat i přes její zdravotní problémy nelze kvůli místním restrikcím provést. V Texasu aktuálně platí hned tři zákony, které zakazují interrupce po celou dobu těhotenství a umožňují i soukromým osobám hnát lidi k soudu za to, že pomohli někomu potratit, vysvětluje deník The New York Times.



Těhotné ženy za ukončení těhotenství nemohou být trestně stíhány, lékařům ale ve druhém nejlidnatějším americkém státě hrozí za provedení zákroku pokuty a až doživotní vězení. Místní zákazy obsahují velmi omezené výjimky pro případy, kdy je ohrožen život matky. Podle obhájců práva na potrat jsou však tato ustanovení nejasná, což staví lékaře do nelehké pozice a vystavuje rizikům ženy, jejichž těhotenství provázejí komplikace.