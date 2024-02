Soudkyně z Illinois rozhodla o vyloučení amerického exprezidenta Donalda Trumpa z republikánských primárek v tomto státě. Informovala o tom agentura AP, podle které je verdikt pozastavený do pátku, aby soud umožnil odvolání. K podobnému rozhodnutí dříve přistoupily orgány ve státech Colorado a Maine, a to kvůli Trumpově zapojení do útoku na sídlo amerického Kongresu z 6. ledna 2021.