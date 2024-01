Školy v ukrajinském Berehove podporuje Budapešť, starosta v tom vidí rozdmýchávání politických turbulencí

„Přispívají (Maďaři, pozn. red.) například grantovou pomocí nebo učebnicemi pro první až čtvrtý ročník,“ uvedla v rozhovoru pro Českou televizi Emese Zdeltvay-Vezsdelová, ředitelka maďarského Lycea Beregszaszi Kossuth Lajose.

Starosta zmíněného města Zoltán Babják to sice vnímá jako možné rozdmýchávání politických turbulencí, ale „nebere to jako intervenci do vnitřních záležitostí“.

Zákon o národních menšinách uvolnil napětí

Minulá ukrajinská vláda v zemi prosazovala politiku ukrajinizace, což se maďarské komunitě nezamlouvalo. Nový zákon o národních menšinách, který Kyjev přijal na popud Evropské unie, tamější napětí uvolnil.

„Děti by ale měly znát, mluvit a rozumět státnímu, tedy ukrajinskému jazyku. V našem unikátním kraji se však vytváří problém. Většina z nich doma mluví maďarsky,“ konstatuje učitelka ukrajinského jazyka v maďarské škole Vjačeslava.