Rusové používají na frontě Muskův Starlink, tvrdí Ukrajinci. Miliardář to dementuje

Zmíněná rozvědka na platformě Telegram zveřejnila zvukovou ukázku, která je podle ní zachycenou konverzací mezi dvěma ruskými vojáky o instalaci terminálů. Krátce nato ji označila za důkaz o využívání Starlinku ruskou armádou.

„Byly zaznamenány případy, kdy ruští okupanti využívali příslušná zařízení. Začíná to nabývat systematické povahy,“ konstatoval Jusov s tím, že terminály Starlinku používá například ruská 83. vzdušná úderná brigáda, která bojuje poblíž měst Kliščijivka a Andrijivka v částečně okupované východoukrajinské Doněcké oblasti.

Podrobnosti o údajném rozsahu použití nebo o tom, jak byly terminály získány, nicméně nezveřejnil.

Podpora USA a funkce Starlinku na frontě

Systém satelitní internetové služby Starlink provozuje divize společnosti SpaceX, kterou vlastní v současné době nejbohatší člověk na světě Elon Musk. Cílem Starlinku je vytvořit síť, jež by pomocí několika tisíc malých satelitů na oběžné dráze kolem Země umožnila vysokorychlostní připojení k internetu z jakéhokoli místa na světě. Divize má přibližně pět tisíc satelitů na nízké oběžné dráze.

Na Ukrajině byl Starlink aktivován koncem února 2022 poté, co internetové služby přerušila ruská invaze. Systém je považován za tak zásadní pro ukrajinské vojenské operace, že loni, když SpaceX oznámila, že už dál nemůže financovat přístup do Kyjeva, Pentagon souhlasil, že zaplatí za udržení služby v provozu. Za terminály Starlinku platí také soukromí dárci, vlády a další organizace.

Pokud by k němu Rusové dostali přístup, mohli by jeho prostřednictvím podle Wall Street Journal potenciálně podkopat značnou ukrajinskou výhodu při frontových bojích. Přístup do systému totiž ukrajinským vojákům umožňuje komunikovat v první linii skrze zabezpečenou internetovou aplikaci a zůstat v kontaktu, aniž by se spoléhali na mobilní nebo rádiové signály, které lze zachytit.

Společnost SpaceX ale ve svém prohlášení z 8. února zdůraznila, že „v žádném případě nespolupracuje s ruskou vládou ani s její armádou a že její služba v Rusku nefunguje“. Pokud obdrží informaci, že sankciovaná či neoprávněná strana používá terminály Starlinku, tvrzení vyšetří a podnikne kroky k deaktivaci terminálu.