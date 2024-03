Rusko drží státní smutek za oběti páteční střelby na předměstí Moskvy

Ruské úřady uvádějí, že v souvislosti s útokem zadržely jedenáct lidí, včetně čtyř mužů podezřelých přímo z útoku v koncertní síni ve středisku Crocus City Hall v Krasnogorsku. Ruští představitelé v čele s Putinem a státní média poukazují na údajnou souvislost s Ukrajinou, kam podle nich podezřelí z útoku prchali. Ukrajina jakékoliv spojení s útokem odmítá a tvrdí, že Rusku jde o záminku pro další mobilizaci do armády, která už přes dva roky válčí proti Ukrajině.

K útoku se opakovaně, v pátek a v sobotu, přihlásila teroristická organizace Islámský stát (IS). Analytici ovšem poukazují na to, že se hnutí IS v minulosti hlásilo už k mnoha útokům, aby si zvýšilo prestiž. Posléze se však ukázalo, že za nimi nestálo. Spojené státy před touto hrozbou Rusko prý varovaly, ovšem šéf Kremlu Putin varování označil jako pokus o zastrašování.

USA v pátek uvedly, že mají k dispozici zpravodajské informace, které potvrzují, že k útoku se hlásí Islámský stát-Chorásán, což je afghánská větev této teroristické organizace. Objevila se ve východním Afghánistánu koncem roku 2014 a rychle si získala pověst mimořádně brutálního uskupení, připomněla agentura Reuters. V sobotu označila IS za jediného viníka útoku u Moskvy také mluvčí americké Národní bezpečnostní rady.