Ruské ztráty na Ukrajině v infografice

Epsteinovy oběti nenašly své výpovědi. Chybí i zmínky o Trumpovi
Zpravodajské servery CNN a NPR zjistily, že americké ministerstvo spravedlnosti v obrovském množství souborů o trestné činnosti sexuálního predátora Jeffreyho Epsteina, které se podařilo nashromáždit bezpečnostním složkám, nezveřejnilo desítky výslechů svědků – včetně tří výslechů ženy, která současného prezidenta USA Donalda Trumpa obvinila ze sexuálního napadení v době, kdy byla nezletilá. Odstraněny měly být také dokumenty z veřejné databáze, kde obvinění proti Epsteinovi zmiňují i Trumpa.
před 13 mminutami