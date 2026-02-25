Ruské ztráty na Ukrajině v infografice

Výběr redakce

Výbor doporučil sněmovně schválit rozpočet, opoziční úpravy nepodpořil

Výbor doporučil sněmovně schválit rozpočet, opoziční úpravy nepodpořil

12:16Aktualizovánopřed 3 mminutami
Pád části střechy úřadu zabil ve slovenském Komárnu člověka

Pád části střechy úřadu zabil ve slovenském Komárnu člověka

před 11 mminutami
Bývalí funkcionáři KSČ budou dál brát snížené důchody, potvrdil Ústavní soud

Bývalí funkcionáři KSČ budou dál brát snížené důchody, potvrdil Ústavní soud

11:38Aktualizovánopřed 37 mminutami
Lhal a nenastínil řešení problémů, reagují demokraté na Trumpovu zprávu o stavu unie

Lhal a nenastínil řešení problémů, reagují demokraté na Trumpovu zprávu o stavu unie

07:52Aktualizovánopřed 1 hhodinou
USA jsou silnější než kdy dřív, uvedl Trump v projevu o stavu unie

USA jsou silnější než kdy dřív, uvedl Trump v projevu o stavu unie

02:48Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Ruské bomby zabíjely v Záporoží, jinde se lidé pohřešují

Ruské bomby zabíjely v Záporoží, jinde se lidé pohřešují

09:53Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Kvůli sněhové bouři jsou na severovýchodě USA desetitisíce lidí bez proudu

Kvůli sněhové bouři jsou na severovýchodě USA desetitisíce lidí bez proudu

před 1 hhodinou
Ceny nemovitostí loni vzrostly průměrně o dvanáct procent

Ceny nemovitostí loni vzrostly průměrně o dvanáct procent

09:26Aktualizovánopřed 2 hhodinami

Aktuálně z rubriky Svět

Pád části střechy úřadu zabil ve slovenském Komárnu člověka

Jeden člověk zemřel a další utrpěl zranění při pádu části střechy z budovy klientského centra okresního úřadu ve městě Komárno na jihu Slovenska, informovala slovenská policie, podle níž na místě zasahují všechny záchranné složky. Bližší podrobnosti k neštěstí policisté neuvedli.
před 11 mminutami

Epsteinovy oběti nenašly své výpovědi. Chybí i zmínky o Trumpovi

Zpravodajské servery CNN a NPR zjistily, že americké ministerstvo spravedlnosti v obrovském množství souborů o trestné činnosti sexuálního predátora Jeffreyho Epsteina, které se podařilo nashromáždit bezpečnostním složkám, nezveřejnilo desítky výslechů svědků – včetně tří výslechů ženy, která současného prezidenta USA Donalda Trumpa obvinila ze sexuálního napadení v době, kdy byla nezletilá. Odstraněny měly být také dokumenty z veřejné databáze, kde obvinění proti Epsteinovi zmiňují i Trumpa.
před 13 mminutami

Ruské ztráty na Ukrajině v infografice

Ukrajinská armáda každý den hlásí, kolik zneškodnila ruských vojáků, dronů, tanků a další techniky. Tato data můžete procházet v infografice, která je dává do souvislosti s významnými událostmi.
před 47 mminutami

Lhal a nenastínil řešení problémů, reagují demokraté na Trumpovu zprávu o stavu unie

Guvernérka státu Virginie Abigail Spanbergerová v odpovědi demokratů na projev amerického prezidenta Donalda Trumpa o stavu unie uvedla, že šéf Bílého domu lhal a nepředstavil řešení problémů, kterým USA čelí. Zároveň řekla, že Trumpova imigrační politika „roztrhává rodiny“ a že prezident ničí pověst USA jakožto „dobré síly“. Jako plný lží, odtržený od reality života milionů běžných Američanů nebo prostě jen jako nudný hodnotí projev také další demokrati.
07:52Aktualizovánopřed 1 hhodinou

Mexiko se potýká s následky násilností po smrti šéfa kartelu

Násilnou reakci vyvolala smrt šéfa mexického kartelu Jalisco nová generace Nemesia Rubéna Oseguery Cervantese, kterého předtím dopadla armáda. Členové zločinecké skupiny paralyzovali některá města blokádami, zapalovali vozy a útočili na banky, čerpací stanice a obchody. Podle mexické prezidentky Claudie Sheinbaumové je situace pod kontrolou, země nasadila 10 tisíc vojáků k potlačení střetů. Tuzemské ministerstvo zahraničí doporučilo českým občanům, aby se v zasažených oblastech vyhýbali zbytným cestám.
před 1 hhodinou

USA jsou silnější než kdy dřív, uvedl Trump v projevu o stavu unie

Spojené státy jsou zpět silnější, lepší a bohatší než kdy předtím, prohlásil v noci na středu americký prezident Donald Trump v úvodu svého projevu o stavu unie. Podle šéfa Bílého domu Spojené státy zažily v posledním roce nevídané změny a mají nyní nejsilnější ekonomiku vůbec. Trump se věnoval zejména domácí politice a ekonomice a v závěru také zahraniční politice. Desítky opozičních demokratů Trumpovu řeč bojkotovaly.
02:48Aktualizovánopřed 1 hhodinou

Ruské bomby zabíjely v Záporoží, jinde se lidé pohřešují

Nejméně šest lidí přišlo o život a sedm utrpělo zranění při ruském bombardování obcí na jihovýchodě Ukrajiny včetně Záporožské oblasti. V sousední Dněpropetrovské oblasti pátrají záchranáři po čtyřech osobách, jež mohou být pod troskami domu zasaženého ruskými řízenými leteckými bombami, uvedl šéf oblastní správy Mykola Lukašuk. Moskva hlásí mrtvé po útoku na chemičku na západě Ruska.
09:53Aktualizovánopřed 1 hhodinou

Kvůli sněhové bouři jsou na severovýchodě USA desetitisíce lidí bez proudu

Na severovýchodě Spojených států jsou po sněhové bouři nadále desetitisíce lidí bez proudu. Celý region se potýká s nízkými teplotami a pokračuje v odklízení desítek centimetrů sněhu. Bouře, která na východní pobřeží dorazila v neděli večer místního času, byla nejsilnější v pondělí. Počasí si vyžádalo nejméně jednu oběť. Ve středu má region zasáhnout další sněhová bouře menšího rozsahu.
před 1 hhodinou
Načítání...