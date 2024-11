Ruské „černé díry“ odsály lidem z ciziny stamiliony eur, odhalil dokument

Bývalý policista Igor Kekšin více než rok pracoval ve službách ruské mafie v Petrohradě, překvapivě jako manažer. „Jsem připraven s vámi mluvit o ruském organizovaném zločinu,“ sdělil dánské televizi. Cítil se podvedený svými bývalými šéfy, a tak se stal hlavním svědkem v dokumentu Ruský insider. „Dostal jsem zadání zorganizovat ty, jak jim říkali, Potěmkinovy vesnice,“ uvedl expolicista.

Podvodný projekt JuicyFields odstartoval v roce 2020 a lákal zahraniční investory na obří finanční výnosy z pěstíren léčebného konopí kdesi v Jižní Americe. „Přijímáme peníze od investorů, vyprávíme jim, kam je vkládáme. Pořádáme výstavy a show. Ukazujeme všechny ty pěstírny, ale ve skutečnosti nešlo o takové množství konopí. Bylo to nereálné,“ nastínil Kekšin.

Masivní investiční podvod

Přesto se dalo těmito nabídkami zlákat nejméně 186 tisíc lidí, mimo jiné právě v Dánsku, uvedl Europol. Třeba investor a experimentátor Thomas Nelson nevložil jen vlastní prostředky, ale přesvědčil i řadu známých, kterým investici do pyramidového schématu doporučil. „Někteří z mých přátel investovali polovinu úspor svých vlastních dětí. Teď je to pryč. Je bolestné na to jen pomyslet,“ přiznává Nelson.