Reuters: Při zřícení dolu na východě Konga zemřelo přes 200 lidí

Při středečním zřícení dolu na těžbu coltanu na východě Konga zemřelo více než 200 lidí. Oznámil to v pátek podle agentury Reuters mluvčí povstalci jmenovaného guvernéra provincie, ve které se důl nachází. Důl je od roku 2024 pod kontrolou povstalecké skupiny M23, kterou podporuje sousední Rwanda.
„Obětí tohoto sesuvu půdy se stalo více než 200 lidí, včetně horníků, dětí a žen,“ uvedl mluvčí. Dodal, že zhruba dvacet lidí je nyní ošetřováno ve zdravotnických zařízeních.
Důl se podílí zhruba patnácti procenty na celosvětové těžbě coltanu, což je ruda obsahující niob a tantal. Tantal se využívá při výrobě součástek pro elektronická zařízení, jako jsou mobilní telefony či počítače.