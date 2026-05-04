Pulitzerovu cenu získal The Washington Post za popis chaotických Trumpových změn


před 40 mminutami|Zdroj: ČTK

List The Washington Post získal hlavní Pulitzerovu cenu za veřejnou službu za popis chaotického ovládnutí federálních úřadů americkým prezidentem Donaldem Trumpem. Také několik dalších ocenění souviselo se zprávami a reportážemi o Trumpově způsobu vládnutí, získaly je agentura Reuters či deník The New York Times. Informovala o tom Kolumbijská univerzita na webu věnovaném tomuto nejprestižnějšímu novinářskému ocenění.

Washingtonský deník podle výboru, jenž rozhoduje o předání ocenění, „odkrýval roušku tajností okolo chaotické reformy federálních úřadů Trumpovou administrativou“ a cenu dostal za detailní popis dopadů škrtů na lidi a důsledků pro zemi.

Agentura Reuters získala cenu za domácí zpravodajství o tom, jak se Trump prostřednictvím své vlády a vlivných spojenců pokusil rozšířit prezidentské pravomoci a trestat své politické oponenty. Reuters má i další ocenění za články popisující, jak sociální síť Meta problematicky využívá umělou inteligenci a reklamy.

Cena za mezinárodní zpravodajství patří týmu agentury AP za globální investigaci nástrojů masového sledování lidí „vytvořených v Silicon Valley, zdokonalených v Číně, rozšířených po celém světě před jejich návratem do Ameriky a tajným novým používáním americkou pohraniční stráží“.

Ocenění za zpravodajství o rychle se vyvíjející události získal list The Minnesota Star Tribune za pokrytí střelby na mši v katolické škole, kde zemřely dvě děti a sedmnáct utrpělo zranění.

Pulitzerovy ceny vyzdvihly materiály o potratových zákonech, atentátu na Trumpa či fentanylu
Novinář agentury Reuters Maurice Tamman a fotografka Shannon Stapletonová poté, co byl tým Reuters oceněn za sérii materiálů o fentanylu

Pulitzerovy ceny jsou udělovány v patnácti novinářských a v osmi uměleckých kategoriích zaměřených na knihy, hudbu a divadlo. Vítěz kategorie veřejné služby získává zlatou medaili, všichni ostatní vítězové po patnácti tisících dolarech (asi 320 tisíc korun).

Ceny uděluje Kolumbijská univerzita v New Yorku a jsou považovány za nejprestižnější americké novinářské ocenění. Jsou pojmenovány po vydavateli novin Josephu Pulitzerovi, který zemřel v roce 1911. Ceny se udělují od roku 1917.

Výběr redakce

před 48 mminutami
před 1 hhodinou
19:54Aktualizovánopřed 1 hhodinou
včeraAktualizovánopřed 1 hhodinou
06:27Aktualizovánopřed 2 hhodinami
11:00Aktualizovánopřed 2 hhodinami
08:40Aktualizovánopřed 2 hhodinami
18:04Aktualizovánopřed 3 hhodinami

Aktuálně z rubriky Svět

Policie v blízkosti Bílého domu postřelila člověka, incident není jasný

Příslušníci bezpečnostních sborů v pondělí ve Washingtonu v blízkosti Bílého domu postřelili člověka. Podle agentury AP o tom bez dalších podrobností informovala Tajná služba Spojených států, která je ochrankou prezidenta a dalších vysokých ústavních činitelů. Bílý dům je po incidentu uzavřený.
před 39 mminutami

List The Washington Post získal hlavní Pulitzerovu cenu za veřejnou službu za popis chaotického ovládnutí federálních úřadů americkým prezidentem Donaldem Trumpem. Také několik dalších ocenění souviselo se zprávami a reportážemi o Trumpově způsobu vládnutí, získaly je agentura Reuters či deník The New York Times. Informovala o tom Kolumbijská univerzita na webu věnovaném tomuto nejprestižnějšímu novinářskému ocenění.
před 40 mminutami

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj oznámil od půlnoci na středu 6. května klid zbraní, dobu trvání nestanovil. Ruské ministerstvo obrany před tím vyhlásilo příměří na 8. a 9. května, u příležitosti oslav konce druhé světové války. Zelenskyj uvedl, že Ukrajina považuje lidský život za nesrovnatelně větší hodnotu než „oslavy“ jakéhokoli výročí, a vyzval ruské vedení, aby podniklo „skutečné kroky k ukončení své války“.
před 1 hhodinou

Íránský dron způsobil požár v zóně petrochemického průmyslu ve Fudžajře ve Spojených arabských emirátech a v důsledku útoku byli zraněni tři lidé s indickým občanstvím, uvedly úřady. Protivzdušná obrana zneškodnila tři střely vyslané z Íránu, čtvrtá střela dopadla do moře. Ministerstvo obrany SAE uvedlo, že se jednalo o střely s plochou dráhou letu. Resort později dodal, že zachytili také čtyři drony a dvanáct balistických raket. Podle AP je to od začátku příměří poprvé, co emirátské úřady oznámily íránský útok na svém území.
19:54Aktualizovánopřed 1 hhodinou

Íránská armáda varovala, že zaútočí na americké lodě, pokud se přiblíží k Hormuzskému průlivu, informuje agentura AFP. Íránské vojenské velení tak reagovalo na oznámení amerického prezidenta Donalda Trumpa, že plavidla USA budou doprovázet Hormuzským průlivem lodě, které v oblasti uvázly kvůli konfliktu mezi Spojenými státy, Izraelem a Íránem. Před útoky na americké lodě pak opět varoval Trump.
včeraAktualizovánopřed 1 hhodinou

Floridští zákonodárci schválili nový plán volebních obvodů pro nadcházející volby do Kongresu, který může až o čtyři křesla zvýšit zisk republikánů v daném státě. Změnu volební mapy podpořili i voliči ve Virginii v referendu, které iniciovali demokraté. Mělo se jednat o poslední kapitoly v americkém souboji o volební okrsky v roce 2026. Nejvyšší soud USA však změnil znění zákona o volebních právech, což otevřelo další možnosti pro úpravu volebních obvodů.
11:00Aktualizovánopřed 2 hhodinami

Arménie si vybrala evropskou budoucnost, mír a rozhodla se zbavit ruského vlivu, prohlásil po summitu Evropského politického společenství (EPC) francouzský prezident Emmanuel Macron. Předseda Evropské rady António Costa po zasedání téměř pěti desítek lídrů v Jerevanu uvedl, že Evropa v zájmu své bezpečnosti musí spolupracovat s partnery ve všech regionech včetně jižního Kavkazu. Česko v Jerevanu zastupoval premiér Andrej Babiš (ANO).
08:40Aktualizovánopřed 2 hhodinami

V centru východoněmeckého Lipska v pondělí odpoledne najel řidič automobilu do skupiny lidí. Informace o obětech a zraněných se zpočátku různily, policie ale později potvrdila, že dva lidé zemřeli a další utrpěli zranění. Jejich počet neupřesnila, městské úřady ale dříve uváděly zhruba dvacet zasažených. Policie také oznámila, že řidiče zadržela.
18:04Aktualizovánopřed 3 hhodinami
