Pulitzerovy ceny vyzdvihly materiály o potratových zákonech, atentátu na Trumpa či fentanylu

Hlavní Pulitzerovu cenu – zlatou medaili za veřejnou službu – získal investigativní server ProPublica za reportáže o těhotných ženách v amerických státech s přísnými potratovými zákony poté, co jim lékaři neposkytli urgentní péči. Deník The Washington Post získal cenu v kategorii aktuálního zpravodajství za pokrytí loňského pokusu o atentát na Donalda Trumpa, a to včetně analýzy kombinující tradiční zpravodajství se zvukovou a obrazovou forenzní technikou.

Deník The New York Times získal celkem čtyři ceny a časopis The New Yorker tři ceny za novinářskou práci zaměřenou mimo jiné na fentanylovou krizi, americkou armádu či opět pokus o atentát na Donalda Trumpa. Za investigaci kolem fentanylu dostal ocenění také tým agentury Reuters.

Pulitzerovy ceny jsou udělovány v patnácti novinářských kategoriích a také v osmi uměleckých kategoriích zaměřených na knihy, hudbu a divadlo. Vítěz kategorie veřejné služby získává zlatou medaili, všichni ostatní vítězové po 15 tisících dolarech (asi 330 tisíc korun).

Pulitzerovy ceny uděluje Kolumbijská univerzita v New Yorku a jsou považovány za nejprestižnější americké novinářské ocenění. Jsou pojmenovány po vydavateli novin Josephu Pulitzerovi, který zemřel v roce 1911. Ceny se udělují od roku 1917.

Loni hlavní cenu získal stejně jako letos server ProPublica, a to za odhalení týkající se darů bohatých podnikatelů členům Nejvyššího soudu USA.