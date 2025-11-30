Střelba na oslavě v Kalifornii si vyžádala čtyři mrtvé a deset zraněných


30. 11. 2025Aktualizovánopřed 41 mminutami|Zdroj: ČTK

Čtyři lidé zemřeli a deset dalších bylo zraněno při sobotní střelbě na rodinné oslavě ve městě Stockton v Kalifornii. Podle amerických médií o tom informovala místní policie. Mezi oběťmi jsou děti i dospělí. Policisté po pachateli pátrají a domnívají se, že si mohl oslavu vybrat cíleně.

Střelba vypukla před 18:00 místního času (v neděli 3:00 SEČ) ve veřejném sále určeném pro pořádání oslav ve Stocktonu. Místostarosta města Jason Lee na facebooku uvedl, že se střílelo na dětské narozeninové oslavě.

„Mohl to být cílený útok. Naší prioritou číslo jedna je nyní identifikovat podezřelého pachatele,“ řekla podle stanice NBC News mluvčí šerifa okresu San Joaquin Heather Brentová, která oslavu charakterizovala jako rodinnou. Zatím není jasné ani to, zda pachatel přišel na oslavu zvenčí nebo byl jedním z hostů.

Na místě jsou vedle stocktonské policie také jednotky Federálního úřadu pro vyšetřování (FBI). Kalifornský guvernér Gavin Newsom byl podle prohlášení svého úřadu o tragédii informován a jeho krizový úřad koordinuje postup s vyšetřujícími policisty.

Výběr redakce

Ukrajinu čeká těžká zima. Rusko masivně útočí na energetickou infrastrukturu

Ukrajinu čeká těžká zima. Rusko masivně útočí na energetickou infrastrukturu

před 7 mminutami
Rusko provedlo dronový útok u Kyjeva, úřady hlásí zraněné a jednu oběť

Rusko provedlo dronový útok u Kyjeva, úřady hlásí zraněné a jednu oběť

02:17Aktualizovánopřed 18 mminutami
Střelba na oslavě v Kalifornii si vyžádala čtyři mrtvé a deset zraněných

Střelba na oslavě v Kalifornii si vyžádala čtyři mrtvé a deset zraněných

06:25Aktualizovánopřed 41 mminutami
Nájmy stále rostou a bytů je nedostatek

Nájmy stále rostou a bytů je nedostatek

před 1 hhodinou
Zemřel britský dramatik s českými kořeny Tom Stoppard

Zemřel britský dramatik s českými kořeny Tom Stoppard

včeraAktualizovánopřed 8 hhodinami
AfD založila mládežnickou organizaci. Protestovaly desítky tisíc lidí

AfD založila mládežnickou organizaci. Protestovaly desítky tisíc lidí

včeraAktualizovánopřed 10 hhodinami
Provoz airbusů se vrací do normálu

Provoz airbusů se vrací do normálu

včeraAktualizovánopřed 10 hhodinami
Vzdušný prostor nad Venezuelou bude uzavřen, varoval Trump

Vzdušný prostor nad Venezuelou bude uzavřen, varoval Trump

včeraAktualizovánopřed 11 hhodinami

Aktuálně z rubriky Svět

Ukrajinu čeká těžká zima. Rusko masivně útočí na energetickou infrastrukturu

Ukrajina vstupuje už do třetí zimy ve válečných podmínkách. Tentokrát ale zemi čekají podle prezidenta Volodymyra Zelenského vůbec ty nejhorší zimní měsíce. Rusko sahá k strategii zanechat Ukrajince ve tmě i chladu, a pokusit se tak zlomit jejich morálku. Letos se navíc ve velkém zaměřilo nejen na elektrárny a rozvodné sítě, ale taky na plynárenskou infrastrukturu.
před 7 mminutami

Rusko provedlo dronový útok u Kyjeva, úřady hlásí zraněné a jednu oběť

Nejméně jeden člověk zahynul a jedenáct utrpělo zranění při nočním ruském dronovém útoku v Kyjevské oblasti. Uvedl to v neděli šéf oblastní vojenské správy Mykola Kalašnyk. Úder přišel den poté, co rozsáhlý atak ruských střel a dronů na Kyjev zabil v metropoli dva lidi a tři desítky zranil.
02:17Aktualizovánopřed 18 mminutami

Střelba na oslavě v Kalifornii si vyžádala čtyři mrtvé a deset zraněných

Čtyři lidé zemřeli a deset dalších bylo zraněno při sobotní střelbě na rodinné oslavě ve městě Stockton v Kalifornii. Podle amerických médií o tom informovala místní policie. Mezi oběťmi jsou děti i dospělí. Policisté po pachateli pátrají a domnívají se, že si mohl oslavu vybrat cíleně.
06:25Aktualizovánopřed 41 mminutami

Zemřel britský dramatik s českými kořeny Tom Stoppard

Ve věku 88 let zemřel britský dramatik s českými kořeny Tom Stoppard. Oznámila to agentura United Agents, která ho zastupovala. Zlínský rodák napsal mimo jiné oscarový scénář k filmu Zamilovaný Shakespeare. Mezi jeho nejznámější divadelní hry patří Rosencrantz a Guildenstern jsou mrtvi, Arkádie nebo Rock'n'Roll, která se odehrává v Československu.
včeraAktualizovánopřed 8 hhodinami

AfD založila mládežnickou organizaci. Protestovaly desítky tisíc lidí

Desítky tisíc lidí v sobotu protestovaly ve středoněmeckém městě Giessen proti ustavujícímu sjezdu mládežnické organizace strany Alternativa pro Německo (AfD). Proti demonstrantům, kteří blokovali přístupy k místu konání sjezdu, použila policie i vodní děla, informovala agentura DPA. Na místě jsou i zranění. Německá tajná služba označila AfD v květnu za prokazatelně pravicově extremistickou stranu.
včeraAktualizovánopřed 10 hhodinami

Provoz airbusů se vrací do normálu

Provoz dopravních letadel Airbus A320 se vrací k normálu. Aerolinky musely urychleně odstranit problém se softwarem, jak jim to v pátek nařídil výrobce těchto letadel. Problémy v sobotu narušovaly leteckou dopravu v Evropě i v Asii, ohroženy ale byly i cestovní plány lidí ve Spojených státech. V Asii tvoří stroje Airbus A320 páteř regionální letecké dopravy, zejména v Číně a v Indii, kde ekonomický růst umožnil cestovat letadlem milionům lidí.
včeraAktualizovánopřed 10 hhodinami

Vzdušný prostor nad Venezuelou bude uzavřen, varoval Trump

Vzdušný prostor nad Venezuelou a kolem ní bude zcela uzavřen. Americký prezident Donald Trump takto v sobotu varoval aerolinky, drogové dealery či pašeráky lidí na své sociální síti Truth Social. Nic bližšího k tomu nedodal. Caracas Trumpův výrok odsoudil a označil ho za kolonialistickou hrozbu.
včeraAktualizovánopřed 11 hhodinami

Kyjev po ruském útoku hlásí dvě oběti, stovky tisíc lidí byly ráno bez elektřiny

Rusové v noci na Ukrajinu poslali 36 raket a přes šest set dronů, uvedl ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Útok na Kyjevskou oblast si podle ukrajinského ministra zahraničí Andrije Sybihy vyžádal nejméně dvě oběti. Dalších nejméně 38 lidí bylo zraněno, informují místní záchranáři. Ministerstvo energetiky oznámilo, že po útocích na rozvodnou síť zůstalo ráno bez elektřiny více než 600 tisíc uživatelů. Dodávky se během dne podařilo obnovit.
včeraAktualizovánopřed 11 hhodinami
Načítání...