Prezident Bangladéše rozpustil parlament, jedná se o vytvoření prozatímní vlády

Při pondělních demonstracích, které vedly k rezignaci premiérky šajch Hasíny Vadžídové, zahynulo podle nové bilance nejméně 113 lidí a stovky dalších utrpěly zranění. Informovala o tom agentura AFP s odvoláním na policejní a nemocniční zdroje.

V pondělí se protivládní demonstranti vydali do centra metropole Dháky navzdory zákazu vycházení, který vláda vyhlásila po nedělních krvavých protestech. Střetli se přitom s policisty a s provládními aktivisty. Demonstranti prorazili zátarasy v ulicích a vtrhli do sídla premiérky, která krátce předtím odletěla vojenským vrtulníkem do Indie. Střety pokračovaly i po oznámení rezignace Vadžídové.