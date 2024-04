Pošleme Německu dvacet tisíc slonů, hrozí prezident Botswany

Země, kde na rozloze asi sedmkrát větší než Česko žije dva a půl milionu obyvatel, pro divoká zvířata vyhradila 40 procent svého území. Tisíce slonů posílá do okolních zemí. Do rezervace v Angole už jich odjelo osm tisíc, Mosambik má své pětisethlavé stádo teprve převzít. Podobnou nabídku jako Německu už Botswana v březnu dala Londýnu, kam chtěla kvůli hrozbě zákazu lovu pro Brity poslat deset tisíc slonů, píše The Guardian.

„Je velmi jednoduché sedět v Berlíně a mít názor na naše záležitosti v Botswaně. To my platíme cenu za zachování tohoto druhu pro celý svět,“ řekl Masisi. Německo by mělo „žít společně se zvířaty takovým způsobem, jakým to chce po nás“, dodal prezident a zdůraznil, že nabídka není myšlena jako vtip.

Mluvčí německého ministerstva životního prostředí uvedla, že úřad s Botswanou o žádné takové nabídce nejedná. Kvůli omezením dovozu loveckých trofejí komunikuje s několika africkými zeměmi, jichž se týkají, včetně Botswany, prohlásila mluvčí podle deníku The Guardian.