Muž, který neprávem strávil 18 let v polském vězení, je po smrti

Polák Tomasz Komenda, který byl nespravedlivě odsouzen na dlouhá léta do vězení, podlehl ve věku 46 let rakovině plic, napsala ve středu polská média. Počátkem roku server Onet uvedl, že prokuratura, jež skoro šest let zjišťovala jeho neoprávněné zatčení a odsouzení, celý případ kvůli promlčení či nedostatku důkazů odložila. Znamená to, že nikdo neponese odpovědnost za to, že nevinný člověk strávil ve vězení osmnáct let, ani policisté, prokurátoři, znalci nebo soudci, napsal web.