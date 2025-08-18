Počet obětí páteční exploze v podniku na výrobu střelného prachu v ruské Rjazaňské oblasti vzrostl podle státní tiskové agentury TASS na dvacet mrtvých. Dalších 134 lidí dle tamních úřadů utrpělo zranění, z toho 31 zůstává v nemocnici. Příčina výbuchu a následného požáru stále není známá.
Počet obětí exploze v ruské továrně na střelný prach dle úřadů stoupl na dvacet
Továrna Elastik, v níž se neštěstí stalo, leží v centrální části Rjazaňské oblasti. Oblast leží jihovýchodně od Moskvy. Při explozi se zřítila výrobní hala. Agentura Interfax v pondělí napsala, že na místě stále pokračují pátrací a záchranné operace.
Gubernátor Rjazaňské oblasti Pavel Malkov v pátek podle agentury Reuters uvedl, že incident byl způsoben požárem, který vypukl uvnitř dílny továrny. Podle agentury Reuters ovšem z výstupu ruských médií nebylo zřejmé, co požár způsobilo. Oficiální ruské zdroje neuvedly žádné podrobnosti kromě snahy o nalezení a ošetření zraněných.
Server The Moscow Times v sobotu napsal, že dle anonymních zdrojů ruské státní agentury RIA Novosti mohlo požár a následné výbuchy způsobit porušení bezpečnostních předpisů.
Pondělí bylo v Rjazaňské oblasti vyhlášeno dnem smutku. „Vlajky budou spuštěny na území celého regionu,“ napsal Malkov na Telegramu.
Exploze je už druhou tragédií v závodě Elastik během posledních pěti let. V říjnu 2021 při výbuchu v tomto podniku zahynulo sedmnáct lidí.