Po přechodu ničivého tajfunu na Filipínách přibývá obětí

Počet obětí po tajfunu Kalmaegi na Filipínách už stoupl na 66, dalších 26 osob se pohřešuje. Živel se prohnal nad centrální částí souostroví. Ve městě Cebu lidé odklízejí trosky poničených domů a vraky aut v ulicích.
Nejhůře postiženou oblastí jsou centrální Filipíny a provincie Cebu, jež se stále vzpamatovává ze silného zemětřesení, které ji zasáhlo před měsícem. Tajfun způsobil povodně, které uvěznily obyvatele na střechách, voda strhávala auta na silnicích, a dokonce i obří dopravní kontejnery.
Mezi oběťmi je i šestičlenná posádka vojenského vrtulníku, který se v úterý zřítil v jihofilipínské provincii Agusan del Sur, když letěl na pomoc do oblasti postižené tajfunem. Nehodu potvrdila armáda, která neuvedla žádné podrobnosti ani příčinu havárie.
Provincie Cebu, kde žije více než 2,4 milionu lidí, vyhlásila stav přírodní katastrofy, který umožňuje úřadům rychleji distribuovat humanitární pomoc.
Filipíny každoročně postihne přibližně dvacet tajfunů a tropických bouří. Zároveň se nacházejí v takzvaném ohnivém kruhu, kde se setkávají tektonické desky, a v oblasti jsou poměrně častá zemětřesení a vulkanické erupce.
Kombinace častých tajfunů a seizmické aktivity řadí Filipíny mezi země s nejvyšším rizikem přírodních katastrof na světě.
Tajfun Kalmaegi se nyní podle předpovědi pohybuje západním směrem a meteorologové předpokládají, že v pátek ráno místního času zasáhne Vietnam.