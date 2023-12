Po nadějných vyhlídkách se vesnice na hranici Izraele a Libanonu ocitla znovu v izolaci

Před rokem byl Radžar turistickým hitem. Po dvaceti letech se vesnice na hranici Izraele a Libanonu otevřela pro veřejnost. O rok později je život místních vzhůru nohama. Po říjnovém útoku Hamásu na Izrael, izraleské odpovědi vojenskou invazí do Pásma Gazy a eskalaci bojů mezi Izraelem a Hizballáhem je Radžar opět v izolaci.

Život u ostřelované hranice

Třítisícová komunita se rozhodla, že se nebude evakuovat, ale zároveň na sebe nebude poutat pozornost. Každá cesta ven – za prací, k lékaři nebo na nákupy – totiž znamená riziko. Příjezdová silnice vede jen tři sta metrů od hranice.

„Tohle je pro Radžar velký problém. Oni trpí jako my všichni. I na ně míří protitankové střely a rakety,“ poukazuje obyvatel severního Izraele Maoz Baruch.

Tento sedmdesátník je bývalým příslušníkem elitních námořních jednotek a fanouškem cyklistiky. Pochází z nedalekého židovského města Metula. Ze své zahrady hleděl přímo na hranici. Teď žijí obyvatelé Metuly v hotelu ve městě Tiberias. „Je to příliš mnoho lidí na jednom místě. To není trvalé řešení. Bylo to příjemné na měsíc, dva, ale už toho máme dost,“ tvrdí Baruch.

Návrat domů se ale zatím nerýsuje. Každý ví, že za hranicí číhá Hizballáh. A taky ví, co se odehrálo v pohraničních vesnicích u Pásma Gazy 7. října. „Zásadní podmínkou je vytlačit Hizballáh dál od hranice, k řece Lítání. Jinak se naši lidé nevrátí do svých domovů. To je jisté,“ uvědomuje si Baruch.

Desítky tisíc obyvatel severního pohraničí se ocitly v provizoriu. Někteří zůstávají ve svých domovech, jiní mají náhradní bydlení. Jedni i druzí ale žijí v nejistotě.