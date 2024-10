Novým velvyslancem v Moskvě bude Koštoval. I tam je třeba být, řekl Lipavský

Novým velvyslancem v Moskvě bude Daniel Koštoval, bývalý náměstek na ministerstvu obrany. Úřadu by se měl ujmout v prvních měsících roku 2025, informovalo v úterý ministerstvo zahraničí. Předchozí český velvyslanec v Rusku Vítězslav Pivoňka skončil ve funkci ke konci května. Ministr zahraničí Jan Lipavský (nestr.) popřál Koštovalovi v náročné misi mnoho sil a v rozhovoru pro ČT uvedl, že Česko musí hájit své zájmy všude na světě. Souhlas od přijímající země, takzvaný agrément, už nový velvyslanec obdržel.

V rozhovoru pro ČT Lipavský mimo jiné konstatoval, že česko-ruské vztahy jsou aktuálně na bodu mrazu. „To ale neznamená, že nebudeme udržovat diplomatické vztahy. Koneckonců všichni naši významní spojenci v NATO i v Evropské unii mají své velvyslance v Rusku – Polsko, Německo, Velká Británie, Francie či Spojené státy americké. Je potřeba i v tomto hlavním městě být a prosazovat české zájmy,“ zdůraznil Lipavský ve vztahu k Moskvě.

„Může to znít zvláštně, že v relaci, která je zamrazená, má český velvyslanec takto působit, ale absence naší přítomnosti by nebyla k našemu prospěchu,“ doplnil Lipavský.

Celoživotní diplomat

Koštoval pracoval na ministerstvu zahraničí od roku 1996 jako ředitel odboru bezpečnostní politiky, ředitel odboru pro severní a východní Evropu a také jako generální ředitel pro mimoevropské země. V letech 1998 až 2002 působil i při Stálé delegaci ČR při Severoatlantické alianci (NATO). Na zastupitelském úřadu v Moskvě už byl v letech 2003 až 2006, poté také na ambasádě ve Washingtonu.

V roce 2013 se stal prvním náměstkem ministra obrany a následně byl do konce roku 2018 náměstkem ministra obrany pro strategie, zahraniční vztahy a plánování. Poté i pro vyzbrojování a akvizice.

„Daniel Koštoval je celoživotní kariérní diplomat. Prošel ministerstvem zahraničních věcí od referentské pozice až do pozice ve vedení. Je to člověk, který má plnou kvalifikaci pro to, aby působil v roli velvyslance, navíc v takto složité destinaci,“ je přesvědčený Lipavský.