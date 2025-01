Novinářky zmapovaly zneužívání žen skrze Telegram

„To jsou stovky uživatelů, kteří si vyměňují informace, jak nejlépe ženu omámit, jak ji nejlépe zneužít, a nahrávají si to, co se ženami dělají,“ popisuje v dokumentu, který s kolegyní natočila, investigativní novinářka Isabell Beer z portálu STRG_F. Ten provozují německé veřejnoprávní stanice ARD a ZDF.

Německé investigativní novinářky sledovaly praktiky uživatelů Telegramu více než rok. Ti si v příspěvcích dávali tipy na to, jak s pomocí prášků na spaní, alkoholu a sedativ znásilnit ženu tak, aby o tom nevěděla. Pachatelů nebo přihlížejících našly na této síti mnoho – i více než sedmdesát tisíc v jedné skupině.

Sedativa místo přípravku na vlasy

K podobným zprávám se běžný uživatel Telegramu nedostane. K tomu slouží uzavřené skupiny, do kterých se může připojit. „Telegram vám v jistou chvíli i napovídá. Třeba líbí se vám tahle skupina? Možná by se vám mohla líbit i nějaká jiná. To znamená, že člověk má šanci na takový obsah narazit a stát se členem skupiny,“ popisuje datový novinář Českého rozhlasu Jan Cibulka.

Podobné zkušenosti má i novinářka Kristina Vejnbender z Investigace.cz. „Jednou za čas se objeví správci uzavřených skupin a poutají na vstup do nich. V tomto okamžiku stačí napsat správci, popsat, o co mám zájem, a moderátor pošle zvací link,“ doplňuje Vejnbender, která se nelegálním obsahem na síti Telegram zabývá.

Takovou taktiku zvolily i německé novinářky. Přijaly pozvání a začaly rozkrývat, k čemu v rámci některých skupin dochází. Po nějakém čase si nechaly zaslat i přípravky, které dealeři na Telegramu nabízejí. Testy, které reportérky nechaly v laboratoři následně provést, prokázaly, že se nejedná o přípravky na vlasy, ale silné sedativum.