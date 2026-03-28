Neznámí pachatelé ukradli kamion s dvanácti tunami čokoládových tyčinek

Neznámí pachatelé ukradli na zatím nezjištěném místě mezi Itálií a Polskem asi dvanáctitunovou zásilku čokoládových tyčinek, které vyrábí švýcarský potravinářský gigant Nestlé. Podle agentury AFP o tom informoval zástupce značky. Upozornil zároveň, že kvůli loupeži hrozí před Velikonocemi nedostatek těchto čokoládových tyčinek na trhu.
Ukradeno bylo nákladní auto, které převáželo 413 793 kusů nové řady čokoládových tyčinek KitKat. Zásilka zmizela minulý týden během přepravy z výrobny do distribučních míst.
„Vždycky jsme lidem vzkazovali, aby si dali pauzu s KitKat,“ uvedl mluvčí značky s odkazem na reklamní heslo firmy. „Ale vypadá to, že zloději to vzali příliš doslova a udělali si pauzu s více než dvanácti tunami čokolády,“ dodal.
Kamion vyjel ze střední Itálie a mířil do Polska, zboží měl vykládat v zemích po cestě. Není jasné, kde přesně zmizel, stále se ho však nepodařilo vypátrat.
Ukradené čokoládové tyčinky by se mohly dostat „do neoficiálních prodejních kanálů“ v různých evropských zemích, upozornil zástupce značky. Lze je podle něho poznat po naskenování kódů šarží, které jsou na každé z nich. V případě shody se zobrazí jasné pokyny, jak postupovat dál.