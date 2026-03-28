Neznámí pachatelé ukradli kamion s dvanácti tunami čokoládových tyčinek


před 57 mminutami|Zdroj: ČTK

Neznámí pachatelé ukradli na zatím nezjištěném místě mezi Itálií a Polskem asi dvanáctitunovou zásilku čokoládových tyčinek, které vyrábí švýcarský potravinářský gigant Nestlé. Podle agentury AFP o tom informoval zástupce značky. Upozornil zároveň, že kvůli loupeži hrozí před Velikonocemi nedostatek těchto čokoládových tyčinek na trhu.

Ukradeno bylo nákladní auto, které převáželo 413 793 kusů nové řady čokoládových tyčinek KitKat. Zásilka zmizela minulý týden během přepravy z výrobny do distribučních míst.

„Vždycky jsme lidem vzkazovali, aby si dali pauzu s KitKat,“ uvedl mluvčí značky s odkazem na reklamní heslo firmy. „Ale vypadá to, že zloději to vzali příliš doslova a udělali si pauzu s více než dvanácti tunami čokolády,“ dodal.

Kakaové boby nejdou na odbyt, dopady pociťují farmáři v západní Africe
Kakao

Kamion vyjel ze střední Itálie a mířil do Polska, zboží měl vykládat v zemích po cestě. Není jasné, kde přesně zmizel, stále se ho však nepodařilo vypátrat.

Ukradené čokoládové tyčinky by se mohly dostat „do neoficiálních prodejních kanálů“ v různých evropských zemích, upozornil zástupce značky. Lze je podle něho poznat po naskenování kódů šarží, které jsou na každé z nich. V případě shody se zobrazí jasné pokyny, jak postupovat dál.

Policie dopadla a soud poslal do vazby čtvrtou osobu podezřelou z teroru v Pardubicích

Ukrajina zřejmě třetí noc v řadě zasáhla ruské ropné terminály na Baltu

O regulaci marží na pohonné hmoty bude vláda jednat v pondělí

Izrael vyšle další síly do Libanonu, hrozí humanitární zkáza

Ministři zahraničí z G7 vyzvali k zastavení útoků na civilisty ve válce s Íránem

Vítězkou ankety Zlatý Ámos se stala Adéla Langerová ze Zlína

Karlova univerzita kvůli zpoždění kampusu Albertov nebude moci využít přes miliardu z plánu obnovy

Peníze či drogy za „správný“ lístek. Film viní Fidesz z kupčení s hlasy

Ukrajině docházejí peníze na financování obrany před Ruskem, píše Bloomberg

Ukrajině hrozí, že jí do dvou měsíců dojdou peníze na financování obrany před ruskou vojenskou agresí. V současnosti má Kyjev peníze na krytí nákladů pouze do června, plyne podle agentury Bloomberg z odhadů domácích i zahraničních činitelů, kteří si kvůli citlivosti informací nepřáli být jmenováni. Finanční situaci Ukrajiny komplikuje mimo jiné blokování půjčky od Evropské unie v hodnotě 90 miliard eur (zhruba 2,2 bilionu korun) Maďarskem.
Rusové zasáhli porodnici v Oděse

Nejméně dvě oběti a deset zraněných včetně dítěte si vyžádal rozsáhlý nálet ruských dronů na přístavní město Oděsa na jihu Ukrajiny. O úderech, které zasáhly i porodnici, v sobotu ráno informoval šéf vojenské správy Oděské oblasti Oleh Kiper. Podle ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského Rusko na Oděsu vyslalo přes šedesát dronů. Dva lidé podle úřadů zemřeli a dva utrpěli zranění při ruském útoku na Kryvyj Rih. Dronové útoky na svém území hlásí i Rusko.
Maďarský starosta si vybírá obyvatele obce. Chce jazyk, práci a bezúhonnost

S blížícími se volbami se stále více pozornosti upíná na Maďarsko. Také proto se daleko více mluví o aplikování kontroverzního zákona, který dává starostům právo vybírat si nové obyvatele svých obcí. Podle vlády Viktora Orbána má hájit zájmy a životní styl starousedlíků. Kritici tvrdí, že zákon lze snadno zneužít třeba proti Romům.
USA by nemusely přijít NATO v případě potřeby na pomoc, prohlásil Trump

Americký prezident Donald Trump prohlásil, že Spojené státy by v případě potřeby nemusely přijít NATO na pomoc vzhledem k tomu, že Severoatlantická aliance neposkytla USA materiální podporu během nynější války proti Íránu. Prohlášení šéfa Bílého domu vyvolalo otazníky ohledně jeho postoje k ustanovením o vzájemné obraně, které jsou středobodem transatlantické aliance, poznamenala agentura Reuters.
Íránské útoky na Saúdskou Arábii za týden zranily desítky amerických vojáků

Při íránských útocích na leteckou základnu Prince Sultána v Saúdské Arábii za uplynulý týden utrpělo zranění kolem třiceti amerických vojáků. S odvoláním na své zdroje to uvedla agentura AP. Jen páteční útok zranil nejméně patnáct amerických vojáků, pět z nich vážně. Nejméně šest zraněných si vyžádal íránský útok na Abú Dhabí, jednoho zraněného podle agentury Reuters hlásí také vláda Ománu, v Kuvajtu drony útočily na mezinárodní letiště.
Jemenští hútíové poprvé od začátku války v Íránu odpálili raketu na Izrael

Jemenští hútíové, kteří jsou spojenci Íránu, poprvé od začátku nynější války na Blízkém východě vypálili raketu na Izrael. O útoku z Jemenu v sobotu časně ráno informoval Izrael a o něco později se k němu hútíové přihlásili, uvedla agentura Reuters, podle níž se tak zvyšuje pravděpodobnost, že konflikt přeroste do ještě širší regionální konfrontace.
U pobřeží Řecka zahynulo po šesti dnech na moři 22 migrantů

Celkem 22 lidí, kteří vypluli z Libye, zahynulo po šesti dnech bloudění ve Středozemním moři. V pátek večer o tom podle zprávy agentury AFP informovala řecká pobřežní stráž. Přeživší jí řekli, že pluli na nafukovacím člunu a že těla mrtvých na pokyn pašeráků házeli do moře.
