Nejvyšší soud USA zrušil zákaz urychlovače střelby, v Las Vegas pomohl zavraždit 60 lidí

Nejvyšší soud Spojených států v pátek zrušil téměř šest let starý zákaz technických doplňků označovaných výrazem „bump stock“, které umožňují urychlit střelbu z poloautomatických zbraní. Americká vláda je zakázala poté, co takto upravenou zbraň na podzim roku 2017 použil pachatel nejhorší masové střelby v moderních dějinách USA. Podle většiny soudců si ale počínala protizákonně, uvedla agentura AP.

Urychlovače střelby umožňují z poloautomatické pušky vypálit více nábojů, aniž by střelec musel opakovaně mačkat spoušť. S doplňkem , který nahrazuje standardní pažbu zbraně a využívá energie zpětného rázu výstřelu, je možné vystřelit desítky nábojů za několik málo sekund. Federální Úřad pro alkohol, tabák, zbraně a výbušniny (ATF) je za úřadování exprezidenta Donalda Trumpa začal regulovat jako kulomety, které jsou v USA zakázané.

Krok soudně napadl majitel obchodu se zbraněmi ve státě Texas a konzervativní většina na nejvyšším soudu mu nyní dala za pravdu. Trumpova administrativa podle ní překročila své pravomoci, když urychlovače střelby zakázala. Deník The New York Times to označil za razantní odmítnutí jednoho z mála kroků USA k omezení násilí páchaného střelnými zbraněmi.