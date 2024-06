Na Ukrajině roste počet dětí v domovech, často bez vyhlídek na novou rodinu

Více než třináct tisíc ukrajinských dětí zůstalo od začátku plnohodnotné ruské invaze bez rodičovské péče. Skoro dva tisíce jich kvůli válce osiřelo. Přibývá i rodin, které byly kvůli těžké sociální situaci zbaveny rodičovské péče. Adopce do zahraničí jsou pozastavené a výrazně se snížil také počet pěstounů, což dětem snižuje šance na náhradní rodinu. Na Ukrajině natáčela zpravodajka ČT Ilona Zasidkovyčová.

Nasťa ráda maluje a její obrazy charakterizují to, kým by chtěla být v budoucnu. Chce studovat medicínu. „Bude ze mě chirurg,“ říká s jistotou. I přes to, že se v sedmnácti letech ocitla v dětském domově, si jde sebevědomě za svým snem.

Kreslení je koníčkem a také terapií i pro šestnáctiletou Sofii. Ta se za pár let vidí jako šéfkuchařka v renomovaných restauracích. „Už umím vařit spoustu jídel. Doma jsem musela vařit, máma na to neměla čas,“ říká.

Obě dívky spojují jejich záliby, ale také to, že se už do náhradních rodin zřejmě nedostanou. „Válka děti okradla o čas. Děti rostou, a čím jsou starší, tím menší je pravděpodobnost adopce,“ říká vedoucí služby pro ochranu dětí v Oděse Julie Nikandrová.